Раскрыто, как именно встреча Путина и Трампа сорвала все планы Европы

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске изменила расстановку сил в глобальной политике, сделав бессмысленной «суету европейцев». Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков на итоговом брифинге.
«Мы хотим улучшать свои отношения, особенно в экономике. И это имеет огромный потенциал развития. Ну, как говорится, нет худа без добра. Послесловием к исторической встрече на Аляске в Анкоридже стала бессмысленная суета европейцев, через несколько дней приехавших в Белый дом», — заявил Кобяков. Его слова передает РИА «Новости».
В августе Путин и Трамп встретились на Аляске. Диалог между ними шел почти три часа. Переговоры прошли в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже. Как выглядит город и где он находится, — в материале URA.RU.
Саммит завершился небольшой пресс-конференцией для СМИ. Американский лидер выразил признательность Путину, а также членам его делегации за состоявшиеся переговоры. О результатах переговоров и заявлениях, прозвучавших после их завершения с американской стороны, сообщает URA.RU.
Трамп высказал желание провести новые переговоры. О чем сообщил журналистам во время ужина в Белом доме с ведущими техническими директорами, передает RT. Как недавно заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проведение второго раунда переговоров в ближайшее время возможно. Диалог будет организован, если обе стороны будут считать его необходимым.
