Самый молодой глава «Роскосмоса» отправился в первую рабочую поездку

Самый молодой генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов совершил свою первую рабочую поездку на космодром Восточный. В рамках визита он ознакомился с ходом строительства объектов и перспективами развития космодрома.
«Первая рабочая поездка Дмитрия Баканова на космодром Восточный. Сегодня генеральный директор Госкорпорации „Роскосмос“ Дмитрий Баканов посетил космодром Восточный, ознакомился с ходом его строительства и перспективами развития», — сообщила пресс-служба Госкорпорации. Об этом представители «Роскосмоса» написали в своем telegram-канале.
Во время поездки Баканов осмотрел технические и стартовые комплексы для ракет-носителей «Союз-2» и «Ангара». Кроме того, Баканов ознакомился с ходом строительства жилых домов для сотрудников космодрома в городе Циолковский и провел совещание по строительству новых объектов на космодроме, включая трассовый измерительный пункт на острове Сахалин.
Ранее Дмитрий Баканов, исполнявший обязанности заместителя министра транспорта Российской Федерации, был назначен на пост генерального директора государственной корпорации «Роскосмос». Назначение состоялось 6 февраля. В свои 39 лет Баканов стал самым молодым лидером «Роскосмоса» за всю его историю. Сообщается, что после прихода нового гендиректора в корпорации произошли массовые увольнения.
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