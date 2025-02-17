Экономист Ляшок: участие в СВО положительно влияет на пенсию

Экономист Ляшок: участники СВО получат пенсионные льготы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За участие в СВО пенсию можно начать получать раньше
За участие в СВО пенсию можно начать получать раньше Фото:

Участие в СВО предоставляет военнослужащим значительные льготы при начислении страховой пенсии по старости, заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Согласно его словам, мобилизация позволяет рассчитывать на удвоение стажа и увеличение пенсионных коэффициентов, что приводит к повышению размера будущей пенсии.

«Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока», — сказал Ляшок, чьи слова приводит РИА Новости.

Ляшок уточнил, что каждый год службы в рамках СВО добавляет 3,6 пенсионных коэффициента, что напрямую влияет на увеличение размера пенсий. Также участникам спецоперации полагаются дополнительные соцвыплаты и льготы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие в СВО предоставляет военнослужащим значительные льготы при начислении страховой пенсии по старости, заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Согласно его словам, мобилизация позволяет рассчитывать на удвоение стажа и увеличение пенсионных коэффициентов, что приводит к повышению размера будущей пенсии. «Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока», — сказал Ляшок, чьи слова приводит РИА Новости. Ляшок уточнил, что каждый год службы в рамках СВО добавляет 3,6 пенсионных коэффициента, что напрямую влияет на увеличение размера пенсий. Также участникам спецоперации полагаются дополнительные соцвыплаты и льготы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...