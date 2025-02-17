Экономист Ляшок: участие в СВО положительно влияет на пенсию

Участие в СВО предоставляет военнослужащим значительные льготы при начислении страховой пенсии по старости, заявил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок. Согласно его словам, мобилизация позволяет рассчитывать на удвоение стажа и увеличение пенсионных коэффициентов, что приводит к повышению размера будущей пенсии.
«Мобилизация дает ряд льгот при расчете страховой пенсии по старости. Во-первых, один год участия в СВО считается за два года стажа. А наличие продолжительного стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) дает право на получение страховой пенсии на два года раньше обычного срока», — сказал Ляшок, чьи слова приводит РИА Новости.
Ляшок уточнил, что каждый год службы в рамках СВО добавляет 3,6 пенсионных коэффициента, что напрямую влияет на увеличение размера пенсий. Также участникам спецоперации полагаются дополнительные соцвыплаты и льготы.
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