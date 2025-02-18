В Кремле ответили на вопрос URA.RU о попытке сорвать выборы в Абхазии

В Кремле заявили, что для России важно, чтобы выборы президента Абхазии прошли в законодательном русле. Как отметил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ выступает за стабильность ситуации в республике.
«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Абхазия — это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Мы выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной», — заявил Песков.
В понедельник в Сухуме у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. Они обеспокоены слухами о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел. 15 февраля в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. Политик Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, а лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур состоится 1 марта.
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