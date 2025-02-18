В Кремле ответили на вопрос URA.RU о попытке сорвать выборы в Абхазии

В Кремле отреагировали на попытку сорвать выборы в Абхазии
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле отреагировали на попытку сорвать выборы в Абхазии
В Кремле отреагировали на попытку сорвать выборы в Абхазии Фото:

В Кремле заявили, что для России важно, чтобы выборы президента Абхазии прошли в законодательном русле. Как отметил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ выступает за стабильность ситуации в республике.

«Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Абхазия — это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Мы выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной», — заявил Песков.

В понедельник в Сухуме у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. Они обеспокоены слухами о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел. 15 февраля в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. Политик Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, а лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур состоится 1 марта.

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В Кремле заявили, что для России важно, чтобы выборы президента Абхазии прошли в законодательном русле. Как отметил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, РФ выступает за стабильность ситуации в республике. «Для нас важно, чтобы избирательный процесс был завершен в рамках законного поля. Абхазия — это близкое для нас государство. Нас связывают тесные узы сотрудничества. Мы выступаем за то, чтобы ситуация в Абхазии была стабильной», — заявил Песков. В понедельник в Сухуме у здания МВД Абхазии собрались сотрудники милиции. Они обеспокоены слухами о якобы смещении руководства Министерства внутренних дел. 15 февраля в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. Политик Бадра Гунба набрал 46,38% голосов, а лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба — 36,92%. Второй тур состоится 1 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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