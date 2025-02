Угроза войны и победа России: что западные СМИ разглядели в прошедших переговорах РФ и США

The Guardian: Зеленский разозлил Трампа словами о переговорах России и США

19 февраля 2025

В Саудовской Аравии впервые за три года состоялись официальные переговоры между Россией и США. Представители государств не только обсудили конфликт на Украине, наметив дальнейшие планы, но и выстроили диалог по экономическому и геополитическому сотрудничеству. В мире неоднозначно отреагировали на переговоры: пока в Европе переживают, что Москва и Вашингтон вытеснят ЕС с мировой арены, в США отмечают дипломатический успех России. О том, как иностранные СМИ восприняли переговоры — в материале URA.RU. Переговоры по Украине не раскрыли планов на мир, считает The Guardian Украинский лидер Владимир Зеленский вызвал раздражение у главы США Дональда Трампа своими заявлениями о том, что его страна не была включена в переговоры по урегулированию конфликта. В ответ на это Трамп обвинил Киев в инициировании конфликта и заявил, что украинское руководство самостоятельно могло избежать значительных потерь и достичь мирного решения. Об этом сообщает издание The Guardian. Также британские журналисты отмечают, что несмотря на дипломатический ажиотаж, мало что известно о мирном плане Трампа для Украины. По их мнению, обе стороны выпустили тщательно сформулированные заявления по завершении переговоров, но без конкретики. При этом во время переговоров представители и США и России отметили готовность к совместной работе по завершению конфликта на Украине и формированию команд, которые будут представлять интересы обеих стран. «Украина без Украины»: аналитика The Washington Post Американские журналисты по большей части сделали обзорный материал по переговорам, но с акцентом на позиции сторон. Тем не менее авторы статьи не стесняются отражать мнения стран на основе собственных выводов. Так, они считают, что Россия в ходе переговоров хотела положить конец именно собственной международной изоляции. При этом, по мнению журналистов WP, США как раз стремятся к миру на Украине. Тем не менее авторы материала в тексте сделали большой упор на том, что администрация президента США Дональда Трампа, как и он сам, позволяют открыто обсуждать мир на Украине без участия самого Киева. Как пишут журналисты «Трамп преуменьшил значение исключения Киева [с переговоров]». В The Washington Post подчеркивают недовольство Украины и Европы поведением Трампа, который, в отличие от своего предшественника Джо Байдена, позволяет себе обсуждать «Украину без Украины». Далее корреспонденты выражают беспокойство европейских лидеров, что Трамп примет решение по России, которое не будет устраивать всех остальных. «Головокружительная перезагрузка»: взгляд New York Times Мнение NYT в основном затрагивает именно обоюдные интересы как России, так и США. Журналисты пишут, что стороны намерены совместно работать над заключением мира на Украине, а также восстановлением отношений друг с другом. «Головокружительная встреча <...> ярким проявлением дружелюбия после трех лет американских усилий по изоляции Москвы». Журналисты также подмечают, что встреча в Эр-Рияде стала значительным отклонением со стороны Трампа от антироссийской политики Запада. Таким образом тот окончательно отошел от подхода Джо Байдена. «Переговоры показали, что вместо того, чтобы продолжать оказывать давление на Москву, г-н Трамп стремится работать с Россией», — пишут авторы. При этом они добавляют, что Россия также способна удовлетворить интересы Трампа в экономической плане, если американские компании вернутся туда. Правые СМИ США также называют переговоры между Вашингтоном и Россией «глотком свежего воздуха». CNN: сам факт переговоров — уже крупная победа России Сам факт проведения переговоров уже стал крупной победой России, отмечают журналисты американского телеканала. Они также подтверждают тезис коллег о том, что администрация США окончательно совершила «полный разворот». Семена новой войны CNN также рассуждает на тем, как укрепление отношений между США и Россией могут сказать на будущее всего мира. Они предполагают, что укрепление сверхдержав и ослабление политических позиций Европы рано или поздно станут семенами «более страшной войны».