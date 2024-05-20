Российские военнослужащие, освободив поселок Белогоровку в Луганской Народной Республике (ЛНР), сумели взломать оборону ВСУ. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«ВС РФ, освободив поселок Белогоровка, взломали оборону ВСУ», — передает слова Мирошника ТАСС. Он добавил, что многомесячное «стояние у Белогоровки» завершилось победой российских войск. По его словам, российские войска вскрыли давно выстроенную систему фортификаций ВСУ и отодвигают украинские войска от Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и пригородов, создавая санитарный кордон и возможность вести полноценные восстановительные работы.
ВС РФ 20 мая освободили населенный пункт Белогоровка. Кроме того, российские войска в ЛНР нанесли поражение ВСУ в районе Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки. Украина потеряла более 340 военнослужащих, три танка, три автомобиля, две 122-мм гаубицы Д-30, две британских 105-мм гаубицы L-119, одну 105-мм американскую гаубицу М119 и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", передает Life.
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