В Петербурге мужчина за поджог на железной дороге получил 12 лет колонии. Фото

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Мужчина осуществил поджог батарейного шкафа на территории железнодорожной станции Пустынька
Мужчина осуществил поджог батарейного шкафа на территории железнодорожной станции Пустынька Фото:

В Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по обвинению местного жителя в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленобласти. Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным в террористическом акте», — пишет Северо-Западная транспортная прокуратура на официальном сайте.

Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в апреле 2024 года получил через интернет инструкции для совершения теракта. Согласно материалам дела, он поджег батарейный шкаф на территории железнодорожной станции Пустынька в Ленобласти. Это действие было квалифицировано как террористический акт, направленный на нарушение безопасности общественного транспорта.

Суд, учитывая мнение Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Из них первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

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В Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по обвинению местного жителя в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленобласти. Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. «Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным в террористическом акте», — пишет Северо-Западная транспортная прокуратура на официальном сайте. Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в апреле 2024 года получил через интернет инструкции для совершения теракта. Согласно материалам дела, он поджег батарейный шкаф на территории железнодорожной станции Пустынька в Ленобласти. Это действие было квалифицировано как террористический акт, направленный на нарушение безопасности общественного транспорта. Суд, учитывая мнение Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Из них первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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