В Санкт-Петербурге завершился судебный процесс по обвинению местного жителя в поджоге батарейного шкафа на железнодорожной станции в Ленобласти. Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
«Первый Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным в террористическом акте», — пишет Северо-Западная транспортная прокуратура на официальном сайте.
Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в апреле 2024 года получил через интернет инструкции для совершения теракта. Согласно материалам дела, он поджег батарейный шкаф на территории железнодорожной станции Пустынька в Ленобласти. Это действие было квалифицировано как террористический акт, направленный на нарушение безопасности общественного транспорта.
Суд, учитывая мнение Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, назначил обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы. Из них первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
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