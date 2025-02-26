Суд по иску победившей на выборах жены свердловского мэра отложили

В Березовском райсуде отложили рассмотрение жалобы на местную гордуму, которую подавала победившая на выборах мэра Юлия Маслакова, жена водителя действующего главы города Евгения Писцова. Ее иск оказался не единственным по этой теме, производства объединят и начнут рассматривать дело 5 марта. Об этом URA.RU рассказал один из участников заседания.
Маслакова требует признать незаконной процедуру голосования и включения ее фамилии в бюллетень. Указывает на то, что еще перед голосованием заявила самоотвод и проговорила, что становиться мэром не планирует. Аналогичный иск подал депутат думы Михаил Кондрась.
Как ранее объясняло URA.RU, суд нужен, чтобы оттянуть новый конкурс — и выиграть время на переговоры команды губернатора, поддерживающей кандидатуру Писцова, с нелояльными к нему депутатами (а таких большинство).
Сама Маслакова в суд не явилась. Как рассказывали URA.RU близкие к ее окружению источники, внезапная публичность ее напрягает. Все по теме скандальных выборов — в сюжете URA.RU.
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