Свердловского участника СВО оставили без выплаты из-за опечатки

Военнослужащий из Талицы (Свердловская область), который с 2022 года воюет в зоне спецоперации РФ на Украине, остался без региональной выплаты за подписание контракта с Минобороны из-за опечатки в реквизитах. Об этом рассказал депутат Госдумы от области Максим Иванов в своем Telegram-канале.
«Так как гражданин из Талицы, то, рассуждая логично, он и его супруга предположили, что обращаться надо в минсоцполитики Свердловской области. Однако впоследствии выяснилось, что де-юре Алексей С. заключил контракт через отборный пункт в Татарстане», — сказал Иванов. Но и там семья столкнулась с проблемой — бойца не оказалось в списках контрактников от Республики. Позже его нашли, а деньги так и не перевели.
После обращения депутата в прокуратуру началась проверка, в ходе которой выяснилось, что при подготовке документов солдата допустили ошибку в реквизитах. В конце концов ее исправили, а средства пообещали перечислить в ближайшее время.
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