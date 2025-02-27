США депортировали в Россию организатора разбоя в Пулково. Видео

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Обвиняемый в разбое смог скрыться за пределы России
Обвиняемый в разбое смог скрыться за пределы России Фото:

В Египте сотрудники НЦБ Интерпола МВД России приняли от американских коллег Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении, произошедшем в 2014 году в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В 2014 году злоумышленник в составе организованной группы участвовал в разбойном нападении на троих граждан на территории аэропорта Пулково. Сообщники использовали форменную одежду сотрудников правоохранительных органов и огнестрельное оружие. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 1,5 миллиона долларов США», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале.

Сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело, и началось тщательное расследование, которое велось ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Однако обвиняемый смог скрыться за пределы России, после чего был объявлен в международный розыск. Благодаря активной работе российского Бюро Интерпола и сотрудничеству с американскими правоохранительными органами, обвиняемый был задержан на территории США. Экстрадиция произошла в Египте, откуда обвиняемый в сопровождении американского конвоя был передан российским коллегам. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Москву.

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В Египте сотрудники НЦБ Интерпола МВД России приняли от американских коллег Дмитрия Кошелева, обвиняемого в разбойном нападении, произошедшем в 2014 году в аэропорту Пулково в Петербурге. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В 2014 году злоумышленник в составе организованной группы участвовал в разбойном нападении на троих граждан на территории аэропорта Пулково. Сообщники использовали форменную одежду сотрудников правоохранительных органов и огнестрельное оружие. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил 1,5 миллиона долларов США», — пишет Ирина Волк в своем telegram-канале. Сразу после инцидента было возбуждено уголовное дело, и началось тщательное расследование, которое велось ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Однако обвиняемый смог скрыться за пределы России, после чего был объявлен в международный розыск. Благодаря активной работе российского Бюро Интерпола и сотрудничеству с американскими правоохранительными органами, обвиняемый был задержан на территории США. Экстрадиция произошла в Египте, откуда обвиняемый в сопровождении американского конвоя был передан российским коллегам. В ближайшее время обвиняемый будет доставлен в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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