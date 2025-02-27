Синоптики рассказали, когда в Челябинске наступит настоящая весна

В Челябинске устойчивый переход через нулевую отметку, который указывает на начало метеорологической весны, наступит в начале апреля. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«У метеорологов весенний сезон начинается после перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов. В Челябинске весна наступает в среднем 6 апреля», — уточнили метеорологи.
Синоптики отметили, что у всех весна наступает в разное время в зависимости от того, что считать весной. Календарная весна начинается завтра, 1 марта. Астрономическая — в день весеннего равноденствия 21-22 марта. У фенологов весна наступает после прилета птиц с началом пробуждения растений. При этом в каждом регионе и каждый год даты начала метеорологической весны разные, так как очень многое зависит от атмосферных процессов.
Синоптики отметили, что обычно весна в регионе солнечная и сухая, однако из-за систематического вторжения холодных масс случаются резкие заморозки и возврат снежного покрова. За последние 10 лет весна в Челябинске уже дважды устраивала сюрпризы, когда в апреле сначала была жара, а затем начинались обильные снегопады.
Синоптики пообещали челябинцам плюсовую температуру на 8 Марта. В этом году, согласно прогнозам метеорологов, март ожидается снежным и дождливым.
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