05 марта 2025

Пожар в частном зоопарке в Ленобласти унес жизни двух страусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгорел одноэтажный вольер для страусов
Сгорел одноэтажный вольер для страусов Фото:

В Ленобласти на территории базы отдыха в Приозерском районе произошел пожар. В результате погибли два страуса, находившиеся на территории частного зоопарка, сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».

«В результате пожара сгорел одноэтажный, размером 3 на 5 метров, вольер для страусов. Погибло два страуса», — пишет пресс-служба «Леноблпожспаса» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Огонь удалось локализовать и потушить силами прибывших пожарных расчетов.

Другие здания и сооружения на территории базы отдыха не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.

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В Ленобласти на территории базы отдыха в Приозерском районе произошел пожар. В результате погибли два страуса, находившиеся на территории частного зоопарка, сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас». «В результате пожара сгорел одноэтажный, размером 3 на 5 метров, вольер для страусов. Погибло два страуса», — пишет пресс-служба «Леноблпожспаса» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Огонь удалось локализовать и потушить силами прибывших пожарных расчетов. Другие здания и сооружения на территории базы отдыха не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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