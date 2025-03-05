Пожар в частном зоопарке в Ленобласти унес жизни двух страусов

В Ленобласти на территории базы отдыха в Приозерском районе произошел пожар. В результате погибли два страуса, находившиеся на территории частного зоопарка, сообщила пресс-служба ГКУ «Леноблпожспас».
«В результате пожара сгорел одноэтажный, размером 3 на 5 метров, вольер для страусов. Погибло два страуса», — пишет пресс-служба «Леноблпожспаса» в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Огонь удалось локализовать и потушить силами прибывших пожарных расчетов.
Другие здания и сооружения на территории базы отдыха не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.