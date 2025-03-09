Питерца ограбили с помощью шариковой ручки

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Житель Петербурга совершил нападение с помощью шариковой ручки
Житель Петербурга совершил нападение с помощью шариковой ручки Фото:

В Красносельском районе Петербурга задержан мужчина, который с помощью шариковой ручки совершил нападение на 20-летнего парня. Неизвестный потребовал перевести две тысячи рублей на его счет, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Неизвестный мужчина приставил шариковую ручку к шее 20-летнего посетителя и потребовал перевести две тысячи рублей на свой банковский счет через мобильное приложение», — сообщили в региональном ведомстве. Информацию приводит aif.ru.

Преступление произошло в ночь на 8 марта в одном из кафе района. Подозреваемый был задержан менее чем через десять минут после нападения. В отношении 27-летнего местного жителя, который ранее был судим за аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело.

В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи нападений с целью кражи денежных средств. Так, ранее во Фрунзенском районе города группа преступников под видом силовиков похитила у мужчины 65 тысяч рублей.

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В Красносельском районе Петербурга задержан мужчина, который с помощью шариковой ручки совершил нападение на 20-летнего парня. Неизвестный потребовал перевести две тысячи рублей на его счет, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти. «Неизвестный мужчина приставил шариковую ручку к шее 20-летнего посетителя и потребовал перевести две тысячи рублей на свой банковский счет через мобильное приложение», — сообщили в региональном ведомстве. Информацию приводит aif.ru. Преступление произошло в ночь на 8 марта в одном из кафе района. Подозреваемый был задержан менее чем через десять минут после нападения. В отношении 27-летнего местного жителя, который ранее был судим за аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело. В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи нападений с целью кражи денежных средств. Так, ранее во Фрунзенском районе города группа преступников под видом силовиков похитила у мужчины 65 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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