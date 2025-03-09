Питерца ограбили с помощью шариковой ручки

В Красносельском районе Петербурга задержан мужчина, который с помощью шариковой ручки совершил нападение на 20-летнего парня. Неизвестный потребовал перевести две тысячи рублей на его счет, сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
«Неизвестный мужчина приставил шариковую ручку к шее 20-летнего посетителя и потребовал перевести две тысячи рублей на свой банковский счет через мобильное приложение», — сообщили в региональном ведомстве. Информацию приводит aif.ru.
Преступление произошло в ночь на 8 марта в одном из кафе района. Подозреваемый был задержан менее чем через десять минут после нападения. В отношении 27-летнего местного жителя, который ранее был судим за аналогичные преступления, возбуждено уголовное дело.
В последнее время в Санкт-Петербурге участились случаи нападений с целью кражи денежных средств. Так, ранее во Фрунзенском районе города группа преступников под видом силовиков похитила у мужчины 65 тысяч рублей.
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