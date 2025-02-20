В Петербурге лжеполицейские похитили деньги у мужчины на заправке

В Петербурге на автозаправке неизвестные представились силовиками и похитили у мужчины 65 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«19 февраля в 11:24 в полицию Фрунзенского района обратился петербуржец, сообщив, что двумя днями ранее, в 14:30, на автозаправке возле дома 61 по Фермерскому шоссе к нему подошли трое неизвестных, под надуманным предлогом вместе с ним сели в его автомобиль „Киа Рио“», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале. Внутри автомобиля нападавшие, угрожая ножом, забрали у петербуржца айфон и ключи зажигания. Злоумышленники потребовали у мужчины 20 000 рублей, утверждая, что его паспорт якобы поддельный.
Один из нападавших взял на себя роль водителя и начал перемещение по городу. Во время поездки другой преступник с помощью мобильного приложения банка перевел с банковского счета жертвы 65 000 рублей. Инцидент завершился возле дома 30 по Бухарестской улице, где нападавшие покинули автомобиль и направились к станции метро «Бухарестская».
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, касающееся разбоя. Полиция приняла активные меры для поиска и задержания нападавших. В рамках расследования проверяются все возможные свидетельства и камеры видеонаблюдения в районе происшествия.
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