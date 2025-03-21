Стали известны сроки открытия аквапарка в Перми

Застройщик: открыть аквапарк в Перми планируется в 2028 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Возведение аквапарка «привязано» к этапам строительства всего микрорайона
Возведение аквапарка «привязано» к этапам строительства всего микрорайона Фото:

В Перми аквапарк хотят построить в 2027-2028 годах. объект возведут в Камской долине в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). 

«Возведение аквапарка „привязано“ к этапам строительства всего микрорайона. В частности, водный развлекательный объект предполагается построить в 2027–2028 годах»,  — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова представителя застройщика «Железно» Артема Елесина.

Ранее стало известно о том, что договором о КРТ предусмотрено строительство 330 тысяч квадратных метров жилья, школы более чем на одну тысячу учащихся и детсада на 350 воспитанников. Кроме того, девелоперу предстоит обустроить улично-дорожную сеть и провести благоустройство прилегающей территории. Также застройщик выделит землю под еще один детский сад и второй корпус школы. 

21 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми одобрили границы для аквапарка в Камской долине. Помимо всего прочего, застройщик возведет там новый картодром на шоссе Космонавтов на месте старого, который снесут.

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В Перми аквапарк хотят построить в 2027-2028 годах. объект возведут в Камской долине в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).  «Возведение аквапарка „привязано“ к этапам строительства всего микрорайона. В частности, водный развлекательный объект предполагается построить в 2027–2028 годах»,  — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова представителя застройщика «Железно» Артема Елесина. Ранее стало известно о том, что договором о КРТ предусмотрено строительство 330 тысяч квадратных метров жилья, школы более чем на одну тысячу учащихся и детсада на 350 воспитанников. Кроме того, девелоперу предстоит обустроить улично-дорожную сеть и провести благоустройство прилегающей территории. Также застройщик выделит землю под еще один детский сад и второй корпус школы.  21 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми одобрили границы для аквапарка в Камской долине. Помимо всего прочего, застройщик возведет там новый картодром на шоссе Космонавтов на месте старого, который снесут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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