Стали известны сроки открытия аквапарка в Перми

В Перми аквапарк хотят построить в 2027-2028 годах. объект возведут в Камской долине в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).
«Возведение аквапарка „привязано“ к этапам строительства всего микрорайона. В частности, водный развлекательный объект предполагается построить в 2027–2028 годах», — цитирует «Коммерсант-Прикамье» слова представителя застройщика «Железно» Артема Елесина.
Ранее стало известно о том, что договором о КРТ предусмотрено строительство 330 тысяч квадратных метров жилья, школы более чем на одну тысячу учащихся и детсада на 350 воспитанников. Кроме того, девелоперу предстоит обустроить улично-дорожную сеть и провести благоустройство прилегающей территории. Также застройщик выделит землю под еще один детский сад и второй корпус школы.
21 марта URA.RU сообщало о том, что в Перми одобрили границы для аквапарка в Камской долине. Помимо всего прочего, застройщик возведет там новый картодром на шоссе Космонавтов на месте старого, который снесут.
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