В Магаданской области четыре туриста погибли при сходе лавины

Лавина сошла на туристическую группу из шести человек
Четыре человека погибли при сходе лавины на туристическую группу в Магаданской области, один пострадал. Об этом сообщили в оперативных службах.
«В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли», — передает ТАСС. Один турист получил травмы.
Ранее под лавину попали сноубордисты в Сочи. Одного из них нашли мертвым спустя несколько дней.
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