В Магаданской области четыре туриста погибли при сходе лавины

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Лавина сошла на туристическую группу из шести человек
Лавина сошла на туристическую группу из шести человек Фото:

Четыре человека погибли при сходе лавины на туристическую группу в Магаданской области, один пострадал. Об этом сообщили в оперативных службах.

«В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли», — передает ТАСС. Один турист получил травмы.

Ранее под лавину попали сноубордисты в Сочи. Одного из них нашли мертвым спустя несколько дней.

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Четыре человека погибли при сходе лавины на туристическую группу в Магаданской области, один пострадал. Об этом сообщили в оперативных службах. «В Магаданской области на группу туристов из шести человек сошла снежная лавина. В результате четыре человека погибли», — передает ТАСС. Один турист получил травмы. Ранее под лавину попали сноубордисты в Сочи. Одного из них нашли мертвым спустя несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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