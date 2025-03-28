Индия отказалась принимать танкер с российской нефтью

Индия отклонила запрос на вход в порт Вадинар танкера Andaman Skies, плавающего под флагом Танзании и перевозившего российскую нефть. Это связано с недочетами в документации. Так, танкер получил сертификацию от компании Dakar Class, но власти Индии не признают эту организацию, сообщили несколько западных изданий.
«Индия отказалась принимать танкер Andaman Skies под флагом Танзании, который перевозил около 800 тысяч баррелей российской нефти», — написали Bloomberg и Reuters, ссылаясь на источник. Танкер произвел погрузку 767 тысяч баррелей нефти марки Varandey, принадлежащей компании «Лукойл», в порту Мурманска и направился в индийский порт Вадинар для снабжения сырьем государственного нефтеперерабатывающего завода Indian Oil Corp. Однако, как утверждает Bloomberg, разгрузка, планируемая на 30 марта, так и не состоялась, так как судну было отказано в разрешении на швартовку из-за недочетов в документации.
Отмечается, что танкер Andaman Skies был построен в 2004 году и, согласно нормам, действующим в индийских портах, суда старше 20 лет обязаны предъявлять сертификат мореходности. Этот документ должен быть выдан членом Международной ассоциации классификационных обществ или организацией, которую уполномочила морская администрация Индии. При этом источники Reuters сообщили, что в декабре танкер Andaman Skies получил сертификацию от индийской компании Dakar Class. На официальном веб-сайте этой организации указано, что она предлагает профессиональное руководство и сертификацию в соответствии со стандартами Международной морской организации (IMO), обеспечивая соответствие морских операций международным нормам. Однако, как отмечает агентство, морские власти Индии не признают Dakar Class.
Источники Reuters добавляют, что танкер застрахован в российской страховой компании «Согласие». Агентство описывает действия индийских властей как «необычный шаг», указывающий на усиление контроля над судами, которые перевозят российскую нефть. В материале также подчеркивается, что после введения в январе 2025 года новых санкций США, направленных на уменьшение нефтяных доходов РФ, объемы поставок российской нефти в Индию и Китай значительно упали.
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