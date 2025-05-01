Святая Матрона Московская: о чем молиться и что нельзя делать 2 мая 2025

Матрона Московская — одна из самых почитаемых святых у православных. Ее жизнь была наполнена чудесами, исцелениями и пророчествами. День памяти Матроны отмечают трижды в году, и один из таких дней — 2 мая. В этот день верующие молятся святой и просят помощи. Кто такая Матрона Московская, кого (и от чего) она исцеляла, приметы, что нельзя делать 2 мая 2025 — в материале URA.RU.
День памяти святой Матроны Московской
Русская Православная Церковь ежегодно чтит память блаженной Матроны Московской 2 мая — в день ее кончины и рождения для вечной жизни. Кроме того, ее поминают 22 ноября, в день ангела, и 8 марта, когда были обретены мощи святой (этот праздник установлен в 2013 году).
У стен Покровского монастыря в Москве всегда выстраивается очередь паломников, прибывающих поклониться мощам Матронушки — так ласково называют святую люди. Ее считают одной из самых близких и родных святых, ведь до сих пор живы воспоминания тех, кто застал Матрону при жизни.
История жизни святой Матроны Московской
Матрона Дмитриевна Никонова родилась 2 мая 1881 года в селе Себино Тульской губернии. Она была четвертым ребенком в небогатой крестьянской семье.
До ее рождения родители сомневались, смогут ли прокормить еще одного ребенка, и подумывали отдать новорожденную в приют. Но матери Матроны, Наталье, приснился необычный сон: на ее руку села слепая птичка с лицом младенца. Сон восприняли как Божий знак, и девочку решили оставить в семье. Это стало первым чудом в ее жизни. Матрона родилась без глазных яблок, но родители воспитывали ее наравне с другими детьми. Девочка была кроткой, тихой и очень верующей. Она избегала игр со сверстниками, проводя все свободное время в церкви и в молитве.
Когда Матроне исполнилось семь лет, у нее открылся особый дар: она начала предсказывать события и исцелять больных. Люди узнали о необыкновенной девочке, и к дому Никоновых стали стекаться толпы: кто-то приносил деньги, кто-то продукты или одежду в благодарность за помощь.
Несмотря на свою замкнутость, у Матроны была одна близкая подруга — помещица Лидия Янькова. Вместе с ней Матрона часто отправлялась в паломничества. Однажды в Андреевском храме девочку заметил святой Иоанн Кронштадтский. Он сказал, что Матрона станет «восьмым столпом России», поддерживающим веру в тяжелые времена.
Жизнь Матроны была полна испытаний. В 17 лет она потеряла возможность ходить — ее ноги отказали. Однако даже прикованная к постели, она продолжала принимать людей, молиться за них и помогать. После революции, опасаясь за своих родных, Матрона переехала в Москву. Там она жила без постоянного пристанища, часто перебираясь с квартиры на квартиру, ночуя в подвалах и на чердаках. Но даже в таких тяжелых условиях люди продолжали искать ее помощи и находили утешение в ее молитвах.
Во время Великой Отечественной войны Матрона жила у знакомой на Арбате. До последних дней своей жизни она молилась за людей и помогала им. Святая Матрона предсказала свою кончину. Она заранее подготовилась к смерти и попросила похоронить ее на Даниловском кладбище, где действовала одна из немногих открытых церквей в послевоенной Москве. Матрона умерла 2 мая 1952 года, в день своего рождения.
Канонизация святой Матроны Московской
Почти 50 лет святая Матрона покоилась на Даниловском кладбище в Москве. В конце 1990-х годов патриарх Алексий II благословил перенос ее останков в монастырь. 8 марта 1998 года могилу Матроны вскрыли. Ее тело опознали благодаря особенному знаку — небольшому кресту, который с рождения выступал у нее на груди. Обретенные мощи перенесли и перезахоронили на территории Покровского женского монастыря.
2 мая 1999 года Матрону причислили к лику святых Московской епархии. А в 2004 году ее канонизировали на общецерковном уровне, и теперь она почитается как одна из великих святых всей Русской Православной Церкви.
Чудеса святой Матроны Московской
Одаренная прозорливостью и даром молитвы, Матрона с юных лет принимала людей, исцеляла души и тела. Первое чудо, связанное с Матроной, произошло еще до ее рождения. Ее мать Наталья увидела особенный сон, а когда девочка родилась, у нее на груди был маленький выпуклый крестик. На крещении младенца над купелью появилось благоуханное облако — это считали знаком Божьего благословения.
С семи лет Матрона начала предсказывать будущее. Она говорила о грядущей революции, когда начнется разрушение храмов и гонения на верующих. Позже Матрона предсказала и Великую Отечественную войну, предупреждая, что Москву ждут пожары, но враг город не возьмет.
Самые известные чудеса Матроны связаны с исцелением больных. Она помогала парализованным и людям, страдавшим от тяжелых душевных болезней. Известен случай, когда мужчина с парализованными ногами дополз до дома Матроны более четырех километров, а обратно пошел уже на своих ногах — полностью здоровым.
По просьбе Матроны для церкви в ее родном селе Себино написали икону «Взыскание погибших». Матрона во сне видела этот образ и указала священнику, где найти книгу с его изображением в библиотеке, хотя сама была слепой. Работу над иконой смог завершить только тот художник, который исповедался в грехах — Матрона духовным зрением видела, что он должен очистить свою душу.
И сегодня Матрона помогает людям. Тысячи паломников приезжают к ее мощам в Покровский монастырь в Москве. Люди просят Матрону о помощи в болезнях, семейных делах, жизненных трудностях — и получают поддержку по ее молитвам.
О чем молятся святой Матроне
Святую Матрону Московскую просят о помощи в самых разных нуждах. К ней обращаются:
- при болезнях — просят об исцелении тела и души;
- в тяжелых жизненных ситуациях — просят о помощи выйти из бед и невзгод;
- об удачном замужестве или крепкой семье — чтобы была любовь, мир и взаимопонимание в доме;
- о даровании детей — молятся те, кто долго не может стать родителями;
- в трудностях на работе и в поиске дела по душе;
- о защите от врагов, клеветы и несправедливости;
- при унынии, отчаянии и страхах — просят поддержать веру, дать силы жить дальше;
- за близких людей — о здоровье, спасении и благополучии родных.
Матрона всегда говорила: «Все приходите ко мне и рассказывайте как живому — я вас услышу и помогу». Поэтому люди молятся ей от сердца — простыми словами, искренне, без особых длинных речей.
Молитва Матроне Московской
«О, блаженная мати Матроно, душою на Небесах пред Престолом Божиим предстоящая, телом же на земле почивающая и данною тебе свыше благодатью различные чудеса источающая! Призри ныне милостивым твоим оком на нас, грешных, в скорбях, болезнях и греховных искушениях дни свои иждивающих, утешь нас, отчаянных, исцели недуги наши лютые, от Бога нам за грехи наши попущаемые. Избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простить нам все наши согрешения, беззакония и грехопадения, ими же мы от юности нашей даже до настоящего дня согрешили. Да твоими молитвами, получив благодать и великую милость, прославим в Троице Единого Бога — Отца, и Сына, и Святого Духа — ныне и присно и во веки веков. Аминь».
Что нельзя делать в день памяти святой Матроны Московской
- Ссориться и конфликтовать День памяти святой Матроны — это время молитвы, покаяния и примирения. В этот день важно избегать конфликтов, ссор и разногласий, так как они могут повлиять на душевное состояние и лишить человека духовного покоя.
- Работать без нужды. В православной традиции в дни памяти святых рекомендуется воздерживаться от тяжелого физического труда, если это не связано с необходимостью. Это день, когда нужно уделить внимание молитве, духовным практикам и отдыху.
- Заниматься важными и решающими делами. День памяти святой Матроны Московской — это время для духовных размышлений, покаяния и благочестивых дел. Лучше избегать заключения сделок, подписания важных документов или принятия решений, которые могут повлиять на дальнейшую жизнь.
- Проводить время в веселье и излишестве. Праздник святой Матроны — это время для глубоких молитв и духовного обновления. Не рекомендуется устраивать шумные гулянья, чрезмерно веселиться или заниматься чрезмерными праздниками. Важно соблюдать сдержанность и умеренность в этот день.
- Игнорировать помощь нуждающимся. Святая Матрона была известна своей милосердной деятельностью и заботой о бедных и страдающих. В день ее памяти важно помнить о тех, кто нуждается в помощи. Поэтому не стоит оставлять без внимания бедных, больных и нуждающихся в поддержке.
Приметы на день памяти святой Матроны Московской
- Погода на день Матроны предсказывает лето. Если в день памяти святой Матроны Московской стоит теплая и ясная погода, то это предвестие хорошего и теплого лета. Если же день холодный или дождливый, то лето может быть прохладным.
- Дождь в этот день — будет богатый урожай. Если в день святой Матроны идет дождь, это считается признаком хорошего урожая, особенно для сельскохозяйственных культур. Это также может означать, что год будет плодородным и удачным.
- Если на Матрону цветет черемуха, то лето будет теплым и долгим Черемуха, которая зацветает в начале мая, считается символом благополучия и удачи. Если в день памяти святой Матроны цветет черемуха, это предсказывает долгожданное теплое лето.
- Не пейте воду из открытых источников Существует примета, что в день святой Матроны не следует пить воду из рек и озер, так как вода в этот день может быть нечистой или холодной. Лучше ограничиться питьем родниковой воды.
- Если в этот день почитаешь святую Матрону, то будет в доме счастье и благополучие По народным поверьям, если в день памяти святой Матроны Московской помолиться ей искренне, то в доме будет мир, счастье и благополучие в течение года. Этот день считается особенным для молитвы о семье и благополучии дома.
- Не стричь волосы и ногти В этот день не рекомендуется стричь волосы и ногти. Считается, что это может повлиять на жизненную энергию и удачу. Лучше отложить стрижку на другой день.
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