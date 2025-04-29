В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области ответили на претензии водителей, которые вынуждены откапывать грузовые машины на дороге Челябинск-Оренбург. Региональные дороги с 17 апреля закрыты на просушку для большегрузов, но водители нарушают правила и портят дорогу, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Про этом работы по содержанию дороги подрядчик проводит регулярно.
«Дефекты дороги Павловский Челябинская область — Айдырлинский Оренбургская область возникли из-за интенсивного движения большегрузного транспорта и значительного количества паводковых вод. В настоящее время региональная дорога закрыта на просушку и проезд большегрузного транспорта ограничен, однако, водители нарушают правила дорожного движения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
На данный момент заключен контракт для подготовки проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги Павловский — Айдырлинский Оренбургской области». Срок исполнения назначен до 1 декабря 2025 года. «Далее будет рассмотрен вопрос о сроках проведения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дороги», — уточнили в миндортрансе региона. При этом подрядчик регулярно проводит работы по содержанию дороги. Последние начались две недели назад.
Водители большегрузов ранее пожаловались, что вынуждены лопатами откапывать провалившиеся большегрузы на развалившейся дороге из Челябинска в Оренбург. Участок дороги разломился в нескольких местах. Где-то дороги вздулись, а в рядом наоборот образовались провалы, рассказали в региональном отделении Народного фронта.
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