Антитеррористическая комиссия не согласовала салют в Челябинске на 1 Мая

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Фейерверк в честь получения звания «Город трудовой доблести». Челябинск, салют, фейерверк
В 2025 году фейерверк в Челябинске будет только в День Победы Фото:

Первомайский салют в Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» в этом году не состоится по соображениям безопасности. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра.

«В майские праздники салют запланирован только на День Победы. Таково решение антитеррористической комиссии. Деньги, предусмотренные на проведение фейерверка 1 мая, останутся в бюджете города», — пояснили в пресс-службе администрации.

Всего в столице области пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы и году Защитника Отечества. Культурной программой планируется охватить почти все улицы города. Также целый набор праздничных мероприятий запланирован и на первомайские праздники.

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Первомайский салют в Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» в этом году не состоится по соображениям безопасности. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра. «В майские праздники салют запланирован только на День Победы. Таково решение антитеррористической комиссии. Деньги, предусмотренные на проведение фейерверка 1 мая, останутся в бюджете города», — пояснили в пресс-службе администрации. Всего в столице области пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы и году Защитника Отечества. Культурной программой планируется охватить почти все улицы города. Также целый набор праздничных мероприятий запланирован и на первомайские праздники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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