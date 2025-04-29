Антитеррористическая комиссия не согласовала салют в Челябинске на 1 Мая

Первомайский салют в Челябинске в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» в этом году не состоится по соображениям безопасности. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии областного центра.
«В майские праздники салют запланирован только на День Победы. Таково решение антитеррористической комиссии. Деньги, предусмотренные на проведение фейерверка 1 мая, останутся в бюджете города», — пояснили в пресс-службе администрации.
Всего в столице области пройдет три тысячи мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине Победы и году Защитника Отечества. Культурной программой планируется охватить почти все улицы города. Также целый набор праздничных мероприятий запланирован и на первомайские праздники.
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