В Минтрансе рассказали, как будут защищать вокзалы и аэропорты от атак беспилотников

Правительство России утвердило новые правила оснащения объектов транспортной инфраструктуры, включая вокзалы и аэропорты, от атак беспилотников (БПЛА). Документ был подготовлен Минтрансом РФ. Теперь владельцы транспортных объектов должны будут внедрить инженерные сооружения и специальные технические средства для противодействия дронам, а также проводить регулярные учения по обеспечению безопасности.
«Объекты необходимо оснастить инженерными сооружениями и специальными техническими средствами противодействия беспилотникам. Также собственникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит определить границы и конфигурацию зоны безопасности, обеспечить создание постов наблюдения за воздушной, наземной и водной обстановкой», — сообщили в Минтрансе. Кроме того, не реже одного раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны проводить учения по оповещению об угрозах.
Под защиту попадают морские терминалы с опасными грузами, внутренние порты, аэропорты и железнодорожные станции. Также предусмотрено взаимодействие с Вооруженными силами для задач противовоздушной обороны. Ранее работникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники и утвердили порядок их пресечения.
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