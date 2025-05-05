В Минтрансе рассказали, как будут защищать вокзалы и аэропорты от атак беспилотников

Утверждены правила оснащения аэропортов и вокзалов средствами по борьбе с БПЛА
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзалы должны будут оснащены специальными техническими средствами противодействия беспилотникам
Вокзалы должны будут оснащены специальными техническими средствами противодействия беспилотникам Фото:

Правительство России утвердило новые правила оснащения объектов транспортной инфраструктуры, включая вокзалы и аэропорты, от атак беспилотников (БПЛА). Документ был подготовлен Минтрансом РФ. Теперь владельцы транспортных объектов должны будут внедрить инженерные сооружения и специальные технические средства для противодействия дронам, а также проводить регулярные учения по обеспечению безопасности.

«Объекты необходимо оснастить инженерными сооружениями и специальными техническими средствами противодействия беспилотникам. Также собственникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит определить границы и конфигурацию зоны безопасности, обеспечить создание постов наблюдения за воздушной, наземной и водной обстановкой», — сообщили в Минтрансе. Кроме того, не реже одного раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны проводить учения по оповещению об угрозах.

Под защиту попадают морские терминалы с опасными грузами, внутренние порты, аэропорты и железнодорожные станции. Также предусмотрено взаимодействие с Вооруженными силами для задач противовоздушной обороны. Ранее работникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники и утвердили порядок их пресечения.

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Правительство России утвердило новые правила оснащения объектов транспортной инфраструктуры, включая вокзалы и аэропорты, от атак беспилотников (БПЛА). Документ был подготовлен Минтрансом РФ. Теперь владельцы транспортных объектов должны будут внедрить инженерные сооружения и специальные технические средства для противодействия дронам, а также проводить регулярные учения по обеспечению безопасности. «Объекты необходимо оснастить инженерными сооружениями и специальными техническими средствами противодействия беспилотникам. Также собственникам объектов транспортной инфраструктуры предстоит определить границы и конфигурацию зоны безопасности, обеспечить создание постов наблюдения за воздушной, наземной и водной обстановкой», — сообщили в Минтрансе. Кроме того, не реже одного раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны проводить учения по оповещению об угрозах. Под защиту попадают морские терминалы с опасными грузами, внутренние порты, аэропорты и железнодорожные станции. Также предусмотрено взаимодействие с Вооруженными силами для задач противовоздушной обороны. Ранее работникам транспортной безопасности разрешили сбивать беспилотники и утвердили порядок их пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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