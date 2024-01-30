Общество Путин разрешил сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотники 31 января 2024 в 02:47 Размер текста - 17 + Изменения в законе закрепляют понятие беспилотного аппарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудникам из службы транспортной безопасности разрешено подавлять и уничтожать беспилотные аппараты, угрожающие объектам жизнеобеспечения. Поправки в законодательство, закрепляющие на это право, подписал президент России Владимир Путин. «Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на них пульты управления», — говорится в новой трактовке закона «О транспортной безопасности» на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, разрешается повреждать и уничтожать беспилотники. Изменения законодательства предусматривают закрепление понятия «беспилотные аппараты». К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. За ночь на 30 января в различных регионах России силами ПВО был сбит 21 беспилотник. Дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. Сотрудникам из службы транспортной безопасности разрешено подавлять и уничтожать беспилотные аппараты, угрожающие объектам жизнеобеспечения. Поправки в законодательство, закрепляющие на это право, подписал президент России Владимир Путин. «Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на них пульты управления», — говорится в новой трактовке закона «О транспортной безопасности» на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, разрешается повреждать и уничтожать беспилотники. Изменения законодательства предусматривают закрепление понятия «беспилотные аппараты». К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. За ночь на 30 января в различных регионах России силами ПВО был сбит 21 беспилотник. Дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям