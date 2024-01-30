30 января 2024

Путин разрешил сотрудникам служб транспортной безопасности сбивать беспилотники

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Изменения в законе закрепляют понятие беспилотного аппарата Фото:

Сотрудникам из службы транспортной безопасности разрешено подавлять и уничтожать беспилотные аппараты, угрожающие объектам жизнеобеспечения. Поправки в законодательство, закрепляющие на это право, подписал президент России Владимир Путин.

«Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на них пульты управления», — говорится в новой трактовке закона «О транспортной безопасности» на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, разрешается повреждать и уничтожать беспилотники.

Изменения законодательства предусматривают закрепление понятия «беспилотные аппараты». К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы.

За ночь на 30 января в различных регионах России силами ПВО был сбит 21 беспилотник. Дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

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Сотрудникам из службы транспортной безопасности разрешено подавлять и уничтожать беспилотные аппараты, угрожающие объектам жизнеобеспечения. Поправки в законодательство, закрепляющие на это право, подписал президент России Владимир Путин. «Работники подразделений транспортной безопасности имеют право пресекать функционирование беспилотных аппаратов в целях защиты от актов незаконного вмешательства объектов транспортной инфраструктуры, вокруг которых установлены зоны безопасности, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на них пульты управления», — говорится в новой трактовке закона «О транспортной безопасности» на официальном интернет-портале правовой информации. Кроме того, разрешается повреждать и уничтожать беспилотники. Изменения законодательства предусматривают закрепление понятия «беспилотные аппараты». К ним отнесены беспилотные воздушные, подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства и иные автоматизированные беспилотные комплексы. За ночь на 30 января в различных регионах России силами ПВО был сбит 21 беспилотник. Дроны были поражены над Крымом, а также Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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