В Индии забили и сожгли семью из-за подозрений в колдовстве

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Семью обвиняли в колдовстве
Семью обвиняли в колдовстве Фото:

В Индии семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве. Об этом рассказывает газета Independent.

«Сожжены ли они заживо или подожжены после смерти — ведется расследование», — передает слова полицейского Панкаджа Кумара Шарма газета. Ранее в деревне Тетгама на востоке Индии умер несовершеннолетний мальчик, в чем обвинили пострадавшую семью.

Другие жители заподозрили их в колдовстве и решили отомстить. На данный момент выясняются подробности происшествия, заключили в издании.

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В Индии семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве. Об этом рассказывает газета Independent. «Сожжены ли они заживо или подожжены после смерти — ведется расследование», — передает слова полицейского Панкаджа Кумара Шарма газета. Ранее в деревне Тетгама на востоке Индии умер несовершеннолетний мальчик, в чем обвинили пострадавшую семью. Другие жители заподозрили их в колдовстве и решили отомстить. На данный момент выясняются подробности происшествия, заключили в издании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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