В Индии забили и сожгли семью из-за подозрений в колдовстве

Семью обвиняли в колдовстве
В Индии семью из пяти человек забили палками и сожгли из-за подозрений в колдовстве. Об этом рассказывает газета Independent.
«Сожжены ли они заживо или подожжены после смерти — ведется расследование», — передает слова полицейского Панкаджа Кумара Шарма газета. Ранее в деревне Тетгама на востоке Индии умер несовершеннолетний мальчик, в чем обвинили пострадавшую семью.
Другие жители заподозрили их в колдовстве и решили отомстить. На данный момент выясняются подробности происшествия, заключили в издании.
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