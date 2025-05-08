Глава Минсельхоза рассказала, безопасен ли картофель из Китая

Лут: картофель из Китая проходит санитарный контроль
© Служба новостей «URA.RU»
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Лут отметила, что на Дальнем Востоке наблюдается уменьшение урожая картофеля
Лут отметила, что на Дальнем Востоке наблюдается уменьшение урожая картофеля Фото:

Картофель, импортируемый в Российскую Федерацию из Китая, проходит процедуру санитарного контроля, что гарантирует его безопасность для потребителей. Об этом сообщила URA.RU министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. 

«При пересечении границы у нас любая продукция проходит санитарный контроль, поэтому с точки зрения безопасности все продукты питания точно отслеживаются», — рассказала Лут в беседе с корреспондентом URA.RU. Министр сельского хозяйства подчеркнула, что в настоящее время наблюдается рост поставок из Китая, что связано с меньшим урожаем картофеля в прошлом году, в том числе на Дальнем Востоке.

По словам Лут, Россия традиционно импортирует овощи и фрукты из Китая, поскольку страна имеет большую протяженность, и в ряде регионов доставка китайской продукции оказывается более экономически выгодной. Основные объемы китайского картофеля реализуются и потребляются преимущественно на Дальнем Востоке и в Сибири.

Она добавила, что ситуация на рынке стабилизируется: Китай продолжает поставлять необходимый объем продукции, который востребован на российском рынке. При этом, с поступлением нового урожая собственных овощей и фруктов, объемы импорта из Китая будут скорректированы в соответствии с внутренними потребностями.

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Картофель, импортируемый в Российскую Федерацию из Китая, проходит процедуру санитарного контроля, что гарантирует его безопасность для потребителей. Об этом сообщила URA.RU министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут.  «При пересечении границы у нас любая продукция проходит санитарный контроль, поэтому с точки зрения безопасности все продукты питания точно отслеживаются», — рассказала Лут в беседе с корреспондентом URA.RU. Министр сельского хозяйства подчеркнула, что в настоящее время наблюдается рост поставок из Китая, что связано с меньшим урожаем картофеля в прошлом году, в том числе на Дальнем Востоке. По словам Лут, Россия традиционно импортирует овощи и фрукты из Китая, поскольку страна имеет большую протяженность, и в ряде регионов доставка китайской продукции оказывается более экономически выгодной. Основные объемы китайского картофеля реализуются и потребляются преимущественно на Дальнем Востоке и в Сибири. Она добавила, что ситуация на рынке стабилизируется: Китай продолжает поставлять необходимый объем продукции, который востребован на российском рынке. При этом, с поступлением нового урожая собственных овощей и фруктов, объемы импорта из Китая будут скорректированы в соответствии с внутренними потребностями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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