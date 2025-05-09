Происходит систематическое осквернение и уничтожение мемориалов советским воинам в западноевропейских странах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«До эксгумации дошло, до уничижительного отношения к памятникам, до осквернения, до вандализма», — рассказала Захарова в интервью ТАСС. Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован специальный доклад, детально описывающий масштабы и формы вандализма в отношении памятников красноармейцам и командирам.
Особое возмущение вызывает тот факт, что эти действия совершаются государствами, позиционирующими себя как цивилизованные и образцовые. Захарова отметила, что надругательства над воинскими мемориалами фиксируются именно в Западной Европе.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о вандализме в отношении памятника советскому воину в чешском городе Теплице. Расследование будет проводиться совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, сообщает «Царьград».
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