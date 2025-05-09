В МИД рассказали о надругательстве над памятниками героям Отечественной войны в Европе

Захарова: в западных странах дошло до уничтожения памятников советским воинам
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МИД подготовило доклад об оскверненных памятниках
МИД подготовило доклад об оскверненных памятниках Фото:

Происходит систематическое осквернение и уничтожение мемориалов советским воинам в западноевропейских странах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«До эксгумации дошло, до уничижительного отношения к памятникам, до осквернения, до вандализма», — рассказала Захарова в интервью ТАСС. Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован специальный доклад, детально описывающий масштабы и формы вандализма в отношении памятников красноармейцам и командирам. 

Особое возмущение вызывает тот факт, что эти действия совершаются государствами, позиционирующими себя как цивилизованные и образцовые. Захарова отметила, что надругательства над воинскими мемориалами фиксируются именно в Западной Европе.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о вандализме в отношении памятника советскому воину в чешском городе Теплице. Расследование будет проводиться совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, сообщает «Царьград».

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Происходит систематическое осквернение и уничтожение мемориалов советским воинам в западноевропейских странах. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «До эксгумации дошло, до уничижительного отношения к памятникам, до осквернения, до вандализма», — рассказала Захарова в интервью ТАСС. Она добавила, что в ближайшее время будет опубликован специальный доклад, детально описывающий масштабы и формы вандализма в отношении памятников красноармейцам и командирам.  Особое возмущение вызывает тот факт, что эти действия совершаются государствами, позиционирующими себя как цивилизованные и образцовые. Захарова отметила, что надругательства над воинскими мемориалами фиксируются именно в Западной Европе. Ранее глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о вандализме в отношении памятника советскому воину в чешском городе Теплице. Расследование будет проводиться совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, сообщает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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