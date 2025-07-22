YouTube приступил к массовому удалению каналов

Компания Google, владеющая видеоплатформой YouTube, удалила около 11 тысяч каналов. В числе удаленных — более двух тысяч каналов, которые были связаны с Россией и медиахолдингом RT. Об этом говорится в релизе Google.
Согласно официальному релизу, эти меры стали частью расследования «скоординированных операций влияния», проводимого компанией. С апреля по июнь 2025 года с платформы было удалено 10 910 каналов. Среди них 2 053 канала распространяли материалы, поддерживающие Россию, а также содержали критику в адрес Украины, стран Запада, Евросоюза и НАТО. Отмечается, что в мае были удалены и каналы, предположительно связанные с RT, публиковавшие контент на испанском, английском, сербском и русском языках. Подробности и критерии, по которым определялась связь с RT, компания не раскрыла.
Массовое удаление каналов происходит на фоне продолжающихся ограничительных мер против российских медиа после начала СВО. Ранее в Европе были заблокированы сайты агентства Sputnik и телеканалов RT, а их страницы и каналы подверглись цензуре в Google, YouTube и на платформах Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, часто получают маркировку «СМИ, аффилированные с российским правительством».
Помимо российских каналов, наибольшее количество удаленных аккаунтов было связано с Китаем — почти 7 750. Были заблокированы более тысячи каналов, предположительно связанных с Азербайджаном, а также отдельные каналы из Турции, Румынии, Ирана и Израиля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.