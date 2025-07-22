YouTube приступил к массовому удалению каналов

YouTube удалил более двух тысяч тысяч каналов, связанных с Россией и RT
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Массовое удаление каналов происходит на фоне продолжающихся ограничительных мер
Массовое удаление каналов происходит на фоне продолжающихся ограничительных мер Фото:

Компания Google, владеющая видеоплатформой YouTube, удалила около 11 тысяч каналов. В числе удаленных — более двух тысяч каналов, которые были связаны с Россией и медиахолдингом RT. Об этом говорится в релизе Google.

Согласно официальному релизу, эти меры стали частью расследования «скоординированных операций влияния», проводимого компанией. С апреля по июнь 2025 года с платформы было удалено 10 910 каналов. Среди них 2 053 канала распространяли материалы, поддерживающие Россию, а также содержали критику в адрес Украины, стран Запада, Евросоюза и НАТО. Отмечается, что в мае были удалены и каналы, предположительно связанные с RT, публиковавшие контент на испанском, английском, сербском и русском языках. Подробности и критерии, по которым определялась связь с RT, компания не раскрыла.

Массовое удаление каналов происходит на фоне продолжающихся ограничительных мер против российских медиа после начала СВО. Ранее в Европе были заблокированы сайты агентства Sputnik и телеканалов RT, а их страницы и каналы подверглись цензуре в Google, YouTube и на платформах Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, часто получают маркировку «СМИ, аффилированные с российским правительством».

Помимо российских каналов, наибольшее количество удаленных аккаунтов было связано с Китаем — почти 7 750. Были заблокированы более тысячи каналов, предположительно связанных с Азербайджаном, а также отдельные каналы из Турции, Румынии, Ирана и Израиля.

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Компания Google, владеющая видеоплатформой YouTube, удалила около 11 тысяч каналов. В числе удаленных — более двух тысяч каналов, которые были связаны с Россией и медиахолдингом RT. Об этом говорится в релизе Google. Согласно официальному релизу, эти меры стали частью расследования «скоординированных операций влияния», проводимого компанией. С апреля по июнь 2025 года с платформы было удалено 10 910 каналов. Среди них 2 053 канала распространяли материалы, поддерживающие Россию, а также содержали критику в адрес Украины, стран Запада, Евросоюза и НАТО. Отмечается, что в мае были удалены и каналы, предположительно связанные с RT, публиковавшие контент на испанском, английском, сербском и русском языках. Подробности и критерии, по которым определялась связь с RT, компания не раскрыла. Массовое удаление каналов происходит на фоне продолжающихся ограничительных мер против российских медиа после начала СВО. Ранее в Европе были заблокированы сайты агентства Sputnik и телеканалов RT, а их страницы и каналы подверглись цензуре в Google, YouTube и на платформах Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, часто получают маркировку «СМИ, аффилированные с российским правительством». Помимо российских каналов, наибольшее количество удаленных аккаунтов было связано с Китаем — почти 7 750. Были заблокированы более тысячи каналов, предположительно связанных с Азербайджаном, а также отдельные каналы из Турции, Румынии, Ирана и Израиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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