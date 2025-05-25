Российских туристов предупредили об изменениях в расписании московских аэропортов

Аэропорт Пулково предупредил российских туристов об изменениях рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Информацию об изменениях в расписании можно уточнить у авиакомпании
Информацию об изменениях в расписании можно уточнить у авиакомпании Фото:

Российских туристов предупредили, что в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ряде столичных аэропортов возможны изменения рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Аэропорта Пулково.

«В связи с временными ограничениями в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании», — написал в telegram-канале. Они также добавили, что часть перелетов перенаправляют в петербургский аэропорт Пулково.

Telegram-канал также сообщил, что ограничения уже сняты с 18:05 по московскому времени. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у своих авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что три аэропорта Подмосковья временно прекратили выполнение рейсов 25 мая. Об этом заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

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Российских туристов предупредили, что в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ряде столичных аэропортов возможны изменения рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Аэропорта Пулково. «В связи с временными ограничениями в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании», — написал в telegram-канале. Они также добавили, что часть перелетов перенаправляют в петербургский аэропорт Пулково. Telegram-канал также сообщил, что ограничения уже сняты с 18:05 по московскому времени. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у своих авиакомпаний. Ранее сообщалось, что три аэропорта Подмосковья временно прекратили выполнение рейсов 25 мая. Об этом заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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