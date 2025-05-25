Российских туристов предупредили об изменениях в расписании московских аэропортов

Российских туристов предупредили, что в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ряде столичных аэропортов возможны изменения рейсов. Об этом сообщил telegram-канал Аэропорта Пулково.
«В связи с временными ограничениями в некоторых аэропортах Москвы возможны изменения в расписании», — написал в telegram-канале. Они также добавили, что часть перелетов перенаправляют в петербургский аэропорт Пулково.
Telegram-канал также сообщил, что ограничения уже сняты с 18:05 по московскому времени. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у своих авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что три аэропорта Подмосковья временно прекратили выполнение рейсов 25 мая. Об этом заявил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.
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