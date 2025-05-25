Филипп Киркоров решил перезахоронить свою маму

Киркоров: хочу перенести прах мамы сюда к папе и сделать перезахоронение
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Киркоров хочет перезахоронить мать на Троекуровском кладбище
Киркоров хочет перезахоронить мать на Троекуровском кладбище Фото:

Российский певец Филипп Киркоров заявил о намерении перезахоронить прах своей матери рядом с недавно ушедшим из жизни отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, подчеркнув, что уже начал оформлять необходимые документы.

«Хочу перенести прах мамы сюда к папе и сделать перезахоронение. <...> Хотелось бы, чтобы мама была рядом с папой», — сообщил Киркоров в эфире НТВ. Российский певец отметил, что уже начал заниматься соответствующей документацией. 

Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Прощание и похороны артиста состоялись 21 марта, на церемонии присутствовали родные, близкие и многочисленные поклонники. Он был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища.

Мать артиста Виктория умерла 30 апреля 1994. Причиной смерти стала онкология. Захоронена она была в Болгарии. 

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Российский певец Филипп Киркоров заявил о намерении перезахоронить прах своей матери рядом с недавно ушедшим из жизни отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, подчеркнув, что уже начал оформлять необходимые документы. «Хочу перенести прах мамы сюда к папе и сделать перезахоронение. <...> Хотелось бы, чтобы мама была рядом с папой», — сообщил Киркоров в эфире НТВ. Российский певец отметил, что уже начал заниматься соответствующей документацией.  Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Прощание и похороны артиста состоялись 21 марта, на церемонии присутствовали родные, близкие и многочисленные поклонники. Он был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища. Мать артиста Виктория умерла 30 апреля 1994. Причиной смерти стала онкология. Захоронена она была в Болгарии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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