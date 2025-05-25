Филипп Киркоров решил перезахоронить свою маму

Российский певец Филипп Киркоров заявил о намерении перезахоронить прах своей матери рядом с недавно ушедшим из жизни отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом он рассказал в беседе с журналистами, подчеркнув, что уже начал оформлять необходимые документы.
«Хочу перенести прах мамы сюда к папе и сделать перезахоронение. <...> Хотелось бы, чтобы мама была рядом с папой», — сообщил Киркоров в эфире НТВ. Российский певец отметил, что уже начал заниматься соответствующей документацией.
Бедрос Киркоров скончался 18 марта 2025 года. Прощание и похороны артиста состоялись 21 марта, на церемонии присутствовали родные, близкие и многочисленные поклонники. Он был похоронен на «Аллее актеров» Троекуровского кладбища.
Мать артиста Виктория умерла 30 апреля 1994. Причиной смерти стала онкология. Захоронена она была в Болгарии.
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