Хуснуллин рассказал о самой большой стройке в России

Вице-премьер Хуснуллин: на стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Самая большая стройка в России сейчас проходит в Мариуполе, заявил Марат Хуснуллин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек. Это самая большая стройка в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«На восстановление Мариуполя занято 38 тысяч человек — это самая большая стройка в стране. Самая большая концентрация строителей сейчас там», — заявил Хуснуллин в интервью в эфире «Россия-24».

Он также добавил, что сейчас также идет активное восстановление Донецка и Луганска. Общая строительная группировка на новых территориях РФ составляет 50 тысяч человек.

Осенью прошли референдумы за присоединение к России на территориях ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. Большинство жителей высказалось за. В марте Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после восстановления Мариуполь превратится в город курорт. После ухода ВСУ из города Россия начала восстанавливать город. За два месяца РФ отстроила в Мариуполе дома для местных жителей, потерявших кров из-за военных действий, сообщает RT.

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На стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек. Это самая большая стройка в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «На восстановление Мариуполя занято 38 тысяч человек — это самая большая стройка в стране. Самая большая концентрация строителей сейчас там», — заявил Хуснуллин в интервью в эфире «Россия-24». Он также добавил, что сейчас также идет активное восстановление Донецка и Луганска. Общая строительная группировка на новых территориях РФ составляет 50 тысяч человек. Осенью прошли референдумы за присоединение к России на территориях ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. Большинство жителей высказалось за. В марте Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после восстановления Мариуполь превратится в город курорт. После ухода ВСУ из города Россия начала восстанавливать город. За два месяца РФ отстроила в Мариуполе дома для местных жителей, потерявших кров из-за военных действий, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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