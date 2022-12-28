Хуснуллин рассказал о самой большой стройке в России

Вице-премьер Хуснуллин: на стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек

28 декабря 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Самая большая стройка в России сейчас проходит в Мариуполе, заявил Марат Хуснуллин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек. Это самая большая стройка в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «На восстановление Мариуполя занято 38 тысяч человек — это самая большая стройка в стране. Самая большая концентрация строителей сейчас там», — заявил Хуснуллин в интервью в эфире «Россия-24». Он также добавил, что сейчас также идет активное восстановление Донецка и Луганска. Общая строительная группировка на новых территориях РФ составляет 50 тысяч человек. Осенью прошли референдумы за присоединение к России на территориях ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. Большинство жителей высказалось за. В марте Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после восстановления Мариуполь превратится в город курорт. После ухода ВСУ из города Россия начала восстанавливать город. За два месяца РФ отстроила в Мариуполе дома для местных жителей, потерявших кров из-за военных действий, сообщает RT.

На стройках в Мариуполе задействовано 38 тысяч человек. Это самая большая стройка в России. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «На восстановление Мариуполя занято 38 тысяч человек — это самая большая стройка в стране. Самая большая концентрация строителей сейчас там», — заявил Хуснуллин в интервью в эфире «Россия-24». Он также добавил, что сейчас также идет активное восстановление Донецка и Луганска. Общая строительная группировка на новых территориях РФ составляет 50 тысяч человек. Осенью прошли референдумы за присоединение к России на территориях ДНР, ЛНР, Луганской и Херсонской областей. Большинство жителей высказалось за. В марте Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после восстановления Мариуполь превратится в город курорт. После ухода ВСУ из города Россия начала восстанавливать город. За два месяца РФ отстроила в Мариуполе дома для местных жителей, потерявших кров из-за военных действий, сообщает RT.