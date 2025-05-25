25 мая 2025

Где в Перми выгоднее заказать доставку продуктов. Инфографика

В Перми доставку продуктов выгоднее заказывать в сетевых супермаркетах
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Самокате» одни из самых недорогих яиц
В «Самокате» одни из самых недорогих яиц Фото:

В Перми увеличилось количество сервисов по доставке продуктов. Жители могут заказывать еду и товары из сетевых супермаркетов или местных складов, которые относятся к сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка». Корреспондент URA.RU сравнил цены на ряд продуктов в приложениях, чтобы выяснить, где заказывать выгоднее.

Для анализа цен были выбраны позиции из перечня минимального набора продуктов питания, которые указаны в приказе Росстата от 25 декабря 2020 года №848. Куриное филе, сливочное масло, молоко и картофель дешевле всего предлагают в «Пятерочке». В «Ленте» выгоднее оказалось заказывать сахар, огурцы и соль. Недорогие хлеб и макароны доставляют из «Магнита».

В «Самокате» тоже нашелся выгодный товар. Здесь можно заказать десяток яиц первой категории за 79 рублей. «Яндекс Лавка» оказалась самой дорогой, по сравнению с остальными сервисами. При этом в ее ассортименте не нашлось куриного филе и огурцов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашел один из крупнейших сервисов доставки еды. Его запустили во всех районах кроме Кировского и Орджоникидзевского.

Продукты из супермаркетов оказались дешевле
Продукты из супермаркетов оказались дешевле
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В Перми увеличилось количество сервисов по доставке продуктов. Жители могут заказывать еду и товары из сетевых супермаркетов или местных складов, которые относятся к сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка». Корреспондент URA.RU сравнил цены на ряд продуктов в приложениях, чтобы выяснить, где заказывать выгоднее. Для анализа цен были выбраны позиции из перечня минимального набора продуктов питания, которые указаны в приказе Росстата от 25 декабря 2020 года №848. Куриное филе, сливочное масло, молоко и картофель дешевле всего предлагают в «Пятерочке». В «Ленте» выгоднее оказалось заказывать сахар, огурцы и соль. Недорогие хлеб и макароны доставляют из «Магнита». В «Самокате» тоже нашелся выгодный товар. Здесь можно заказать десяток яиц первой категории за 79 рублей. «Яндекс Лавка» оказалась самой дорогой, по сравнению с остальными сервисами. При этом в ее ассортименте не нашлось куриного филе и огурцов. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашел один из крупнейших сервисов доставки еды. Его запустили во всех районах кроме Кировского и Орджоникидзевского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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