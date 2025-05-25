В Перми увеличилось количество сервисов по доставке продуктов. Жители могут заказывать еду и товары из сетевых супермаркетов или местных складов, которые относятся к сервисам «Самокат» и «Яндекс Лавка». Корреспондент URA.RU сравнил цены на ряд продуктов в приложениях, чтобы выяснить, где заказывать выгоднее.
Для анализа цен были выбраны позиции из перечня минимального набора продуктов питания, которые указаны в приказе Росстата от 25 декабря 2020 года №848. Куриное филе, сливочное масло, молоко и картофель дешевле всего предлагают в «Пятерочке». В «Ленте» выгоднее оказалось заказывать сахар, огурцы и соль. Недорогие хлеб и макароны доставляют из «Магнита».
В «Самокате» тоже нашелся выгодный товар. Здесь можно заказать десяток яиц первой категории за 79 рублей. «Яндекс Лавка» оказалась самой дорогой, по сравнению с остальными сервисами. При этом в ее ассортименте не нашлось куриного филе и огурцов.
Ранее URA.RU рассказало, что в Пермь зашел один из крупнейших сервисов доставки еды. Его запустили во всех районах кроме Кировского и Орджоникидзевского.
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