Юрист ответила на сообщения о полном запрете на скважины для дачников

В России не вводился полный запрет на неузаконенные скважины на частных земельных участках. Информация о таких ограничениях, появившаяся в интернете, не соответствует действительности. Об этом URA.RU сообщила юрист общественной приемной Союза садоводов России Надия Айнетдинова. Агентство реализует совместный с «Лапша Медиа» проект по опровержению фейков.
По словам эксперта, действующий Закон «О недрах» требует получения лицензии только для бурения скважин определенной глубины. «Если скважина установлена без соблюдения определенных нормативов, то это является нелицензионным использованием недр земли. Это и раньше было запрещено. Если это скважина, которая допускает использование для бытовых нужд, то тогда, конечно, никто сносить ее не будет», — пояснила Айнетдинова.
В соответствии с положениями Закона «О недрах», возведение скважины на земельном участке допускается при соблюдении ряда требований. В частности, объем добываемых подземных вод не должен превышать 100 кубических метров в сутки, а глубина самой скважины ограничивается пятью метрами. Закон также предусматривает, что использование воды разрешено исключительно для личных нужд, без получения прибыли.
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