Депутат Госдумы дал Зеленскому литературный совет

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с произведением Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы осознать причины своего морального падения. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.
"Я бы ему (Зеленскому — прим. URA.RU) рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание"", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости, Депутат выразил мнение, что знакомство с этой книгой могло бы способствовать осознанию президентом причин своего морального упадка, а также помочь найти в себе мужество признать ответственность за бедственное положение, в котором находятся обычные граждане Украины.
Ранее Зеленский в своем telegram-канале сообщил о посещении литературного фестиваля «Книжный Арсенал» в Киеве. Там он приобрел книгу Альдо Андреа Касси «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи».
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