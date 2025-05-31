Депутат Госдумы дал Зеленскому литературный совет

Депутат Шеремет посоветовал Зеленскому прочитать «Преступление и наказание»
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Шеремет отметил, что книга достоевского смогла бы раскрыть Зеленскому причины его упадка
Шеремет отметил, что книга достоевского смогла бы раскрыть Зеленскому причины его упадка Фото:

Депутат Государственной думы Михаил Шеремет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с произведением Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы осознать причины своего морального падения. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости. 

"Я бы ему (Зеленскому — прим. URA.RU) рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание"", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости, Депутат выразил мнение, что знакомство с этой книгой могло бы способствовать осознанию президентом причин своего морального упадка, а также помочь найти в себе мужество признать ответственность за бедственное положение, в котором находятся обычные граждане Украины.

Ранее Зеленский в своем telegram-канале сообщил о посещении литературного фестиваля «Книжный Арсенал» в Киеве. Там он приобрел книгу Альдо Андреа Касси «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи».

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Депутат Государственной думы Михаил Шеремет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому ознакомиться с произведением Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы осознать причины своего морального падения. Об этом депутат рассказал в беседе с РИА Новости.  "Я бы ему (Зеленскому — прим. URA.RU) рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского "Преступление и наказание"", — заявил Шеремет в беседе с РИА Новости, Депутат выразил мнение, что знакомство с этой книгой могло бы способствовать осознанию президентом причин своего морального упадка, а также помочь найти в себе мужество признать ответственность за бедственное положение, в котором находятся обычные граждане Украины. Ранее Зеленский в своем telegram-канале сообщил о посещении литературного фестиваля «Книжный Арсенал» в Киеве. Там он приобрел книгу Альдо Андреа Касси «Убить тирана. История тираноборчества от Цезаря до Каддафи».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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