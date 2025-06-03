Правительство Нидерландов ушло в отставку

Кабинет министров Нидерландов распался, лидер "Партии свободы" (PVV) Герт Вилдерс прекратил работу правящей коалиции. Об этом сообщают нидерландские СМИ.
"Кабинет министров пал, все члены кабинета PVV повышаются в должности <...> Лидер PVV Вилдерс прекратил работу коалиции", — пишет NOS. Отмечается, что премьер-министр Нидерландов Дик Хуф направляется к королю Виллему-Александру, чтобы предложить отставку кабинета министров.
Ранее сообщалось, что Вилдерс принял решение вывести свою Партию свободы из состава правящей коалиции после того, как партнеры по альянсу отказались поддержать его инициативу по ужесточению миграционного законодательства. Этот шаг Вилдерса автоматически приводит к проведению досрочных парламентских выборов, которые в обычных условиях должны были состояться лишь в 2027 году. В то же время представители политических кругов Нидерландов не исключают возможности формирования правительства меньшинства.
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