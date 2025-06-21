Критиковавший Зеленского генерал ВСУ поплатился должностью

Генерал ВСУ Сергей Наев был снят с должности командующего оперативно-тактической группы «Угледар» на юге ДНР после того, как раскритиковал политическое руководство страны, в том числе президента Владимира Зеленского, за провал в подготовке армии. Об этом рассказал сам командующий.
Генерал подчеркнул, что вместе с ним подразделение покидают и другие офицеры, ранее входившие в командный состав, по приказу Генерального штаба ВСУ — далее на этом участке фронта, по словам Наева, будет работать новообразованный украинский корпус. Об этом командующий сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook* (запрещена в РФ и принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России). Этой группой его направили командовать в феврале 2025 года.
Снятие с должности произошло после того, как Наев раскритиковал политическое руководство Украины, в том числе Зеленского, за провал военной реформы. В феврале 2024 года Наев был освобожден от должности командующего объединенными силами ВСУ, после чего до зимы текущего года не занимал штатных должностей в армии.
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