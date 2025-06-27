Песков назвал абсурдными идеи президентов прибалтийских стран

Заявления руководителей прибалтийских стран о размещении на их территории самолетов с ядерным оружием являются абсурдными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности страны принимать истребители союзников по НАТО, способные нести тактические ядерные боеголовки. Он подчеркнул, что такие идеи несут опасность для России.
«Конечно, это непосредственная опасность. Еще много, к сожалению, абсурдных высказываний руководителей прибалтийских стран», — заявил Песков в интервью корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Он также отметил, что никаких отношений между Россией и странами Прибалтики больше нет.
Ранее Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории истребители F-35 союзников по НАТО с ядерным оружием. Он подчеркнул, что Эстония не боится возможных последствий от размещения самолетов с двойным назначением, передает RT.
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