Песков назвал абсурдными идеи президентов прибалтийских стран

Песков отреагировал на желание Эстонии принять у себя самолеты с ядерным оружием
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что размещение ядерного оружия в прибалтийских странах представляет серьезную угрозу для РФ
Песков заявил, что размещение ядерного оружия в прибалтийских странах представляет серьезную угрозу для РФ Фото:

Заявления руководителей прибалтийских стран о размещении на их территории самолетов с ядерным оружием являются абсурдными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности страны принимать истребители союзников по НАТО, способные нести тактические ядерные боеголовки. Он подчеркнул, что такие идеи несут опасность для России.

«Конечно, это непосредственная опасность. Еще много, к сожалению, абсурдных высказываний руководителей прибалтийских стран», — заявил Песков в интервью корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Он также отметил, что никаких отношений между Россией и странами Прибалтики больше нет.

Ранее Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории истребители F-35 союзников по НАТО с ядерным оружием. Он подчеркнул, что Эстония не боится возможных последствий от размещения самолетов с двойным назначением, передает RT.

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Заявления руководителей прибалтийских стран о размещении на их территории самолетов с ядерным оружием являются абсурдными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова министра обороны Эстонии Ханно Певкура о готовности страны принимать истребители союзников по НАТО, способные нести тактические ядерные боеголовки. Он подчеркнул, что такие идеи несут опасность для России. «Конечно, это непосредственная опасность. Еще много, к сожалению, абсурдных высказываний руководителей прибалтийских стран», — заявил Песков в интервью корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву. Он также отметил, что никаких отношений между Россией и странами Прибалтики больше нет. Ранее Ханно Певкур сообщил, что республика готова принимать на своей территории истребители F-35 союзников по НАТО с ядерным оружием. Он подчеркнул, что Эстония не боится возможных последствий от размещения самолетов с двойным назначением, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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