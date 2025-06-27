Студент РГУ нефти и газа умер во время практики на пляже в Алуште

В Алуште студент РГУ нефти и газа скончался во время учебной практики. Молодой человек обучался на факультете геологии и геодезии и вместе с группой студентов находился в Крыму для прохождения обязательной летней практики.
«Студент РГУ нефти и газа умер во время практики на алуштинском пляже», — пишет telegram-канал «Mash на волне». Студенты проживали в пансионате «Жемчужина», где занимались поиском и изучением горных пород, а также посещали лекции. По словам матери Ярослава, сын жаловался на крайне насыщенный график и нехватку времени даже на прием пищи. Через десять дней после начала практики Ярослав перестал выходить на связь.
Позднее семье сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца вследствие резкого перепада температур: студент прыгнул в холодную воду. Такой диагноз был озвучен заведующим практикой, который связался с матерью погибшего. Родители отмечают, что не получили внятных объяснений относительно контроля за студентами: сопровождающие заявили, что не были обязаны следить за каждым участником практики. По словам семьи, представители университета с ними не связывались и не предложили никакой помощи после трагедии.
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