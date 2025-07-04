Рублев пробился в четвертый круг Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в игре с французом Адрианом Маннарино в матче третьего круга Уимблдонского турнира. Встреча завершилась в пользу россиянина со счетом 7:5, 6:2, 6:3. Рублев провел на корте 1 час 59 мин
В следующем раунде третьего в текущем сезоне турнира серии «Большого шлема» Андрей Рублев встретится с победителем противостояния между немецким теннисистом Яном-Леннардом Штруффом и испанцем Карлосом Алькарасом.
Андрей Рублев, занимающий сейчас 14-ю строчку мирового рейтинга ATP, после завершения Уимблдона улучшит свою позицию. Он обойдет Даниила Медведева, который является первой ракеткой России, но выбыл из турнира уже в первом раунде. Финал в мужском одиночном разряде пройдет 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет 53,5 млн фунтов стерлингов.
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