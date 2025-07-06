Ганчев рассказал, сколько ВС РФ осталось дойти до Купянска

Ганчев: до Купянска российской армии остается всего несколько километров
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ВС РФ окружают украинские войска на купянском участке фронта
ВС РФ окружают украинские войска на купянском участке фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска после освобождения села Соболевка приблизились к Купянску Харьковской области на расстояние в несколько километров. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Лишь несколько километров отделяют [российские войска] от окраин Купянска», — пояснил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Глава администрации уточнил, что после занятия Соболевки российские военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника, и это позволяет брать в окружение украинскую группировку на купянском направлении. По его словам, ситуация для ВСУ на этом участке фронта становится критической.

Ранее, 6 июля, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Соболевка. В ведомстве отметили, что продвижение сил группировки «Запад» продолжается, и наступление ведется сразу по нескольким направлениям. Российские подразделения закрепляются на новых позициях и ведут работу по дальнейшему вытеснению украинских формирований с территории Харьковской области в рамках формирования буферной зоны у границ России для обеспечения их безопасности.

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Российские войска после освобождения села Соболевка приблизились к Купянску Харьковской области на расстояние в несколько километров. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. «Лишь несколько километров отделяют [российские войска] от окраин Купянска», — пояснил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Глава администрации уточнил, что после занятия Соболевки российские военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника, и это позволяет брать в окружение украинскую группировку на купянском направлении. По его словам, ситуация для ВСУ на этом участке фронта становится критической. Ранее, 6 июля, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Соболевка. В ведомстве отметили, что продвижение сил группировки «Запад» продолжается, и наступление ведется сразу по нескольким направлениям. Российские подразделения закрепляются на новых позициях и ведут работу по дальнейшему вытеснению украинских формирований с территории Харьковской области в рамках формирования буферной зоны у границ России для обеспечения их безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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