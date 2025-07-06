Ганчев рассказал, сколько ВС РФ осталось дойти до Купянска

Российские войска после освобождения села Соболевка приблизились к Купянску Харьковской области на расстояние в несколько километров. Об этом сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Лишь несколько километров отделяют [российские войска] от окраин Купянска», — пояснил Виталий Ганчев, его слова передает РИА Новости. Глава администрации уточнил, что после занятия Соболевки российские военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника, и это позволяет брать в окружение украинскую группировку на купянском направлении. По его словам, ситуация для ВСУ на этом участке фронта становится критической.
Ранее, 6 июля, Минобороны России объявило об освобождении населенного пункта Соболевка. В ведомстве отметили, что продвижение сил группировки «Запад» продолжается, и наступление ведется сразу по нескольким направлениям. Российские подразделения закрепляются на новых позициях и ведут работу по дальнейшему вытеснению украинских формирований с территории Харьковской области в рамках формирования буферной зоны у границ России для обеспечения их безопасности.
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