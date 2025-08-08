Синоптик рассказал о погоде в Москве и Петербурге в выходные

В Москве и Санкт-Петербурге погода в ближайшие выходные ожидается теплая. Однако дожди продолжатся и будут идти вплоть до середины следующей недели. Подробнее о погоде в ближайшие дни URA.RU рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин.
Погода в Москве 9 и 10 августа
Синоптик Александр Ильин сообщил, что в ближайшие выходные в Москве и Московской области ожидается умеренно теплая погода. В регионе в дневные часы воздух прогреется до +20-25 градусов. В Москве в субботу, 9 августа, температура будет чуть ниже, чем в области.
Днем воздух прогреется до +20-22 градусов, ночью температура будет находиться в пределах +12-14 градусов. «В субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями. В этот день будет идти кратковременный дождь», — отметил эксперт.
В воскресенье, по словам синоптика, будет больше солнца и температура достигнет +24 градусов. 10 августа в Москве дождей не ожидается, однако в области возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм рт. ст. Ночью температура воздуха опустится также, как и в субботу до +12-14 градусов. сообщил синоптик.
Погода в Санкт-Петербурге 9 и 10 августа
В Петербурге 9 и 10 августа ожидается такая же погода, как в Москве. В субботу в Северной столице температура воздуха прогреется до +22 градусов, а в воскресенье — до +23 градусов. «Осадков будет меньше, но без них не обойдется. Местами пройдет кратковременный дождь», — отметил Александр Ильин. Ветер в эти дни ожидается западный — 3-6 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +14-16 градусов.
Дожди продолжатся на следующей неделе
Синоптик Ильин рассказал, что на следующей неделе в Петербурге и Москве будут идти дожди. В понедельник, 11 августа, в Петербурге ожидается небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. Температура днем достигнет +20–25 градусов. А вот в Москве на фоне сильных дождей понизится температура воздуха до +17-22 градусов. К пятнице дожди в Московской и Ленинградской областях пойдут на убыль и будут кратковременными.
