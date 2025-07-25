Ключевая ставка Банка России к концу 2025 года может снизиться до 15–16%. Об этом сообщил URA.RU начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев, комментируя итоги последнего заседания регулятора.
«Регулятор подтвердил ранние тезисы об ослаблении инфляционного давления и выходе экономики на траекторию сбалансированного роста. Это значит, что ЦБ, вероятно, продолжит смягчать денежно-кредитные условия до конца текущего года, и можно рассчитывать на уровень ставки 15–16%», — заявил Соболев в беседе с URA.RU. Он также отметил, что решение Центробанка о снижении ставки было ожидаемым, а разногласия среди экспертов касались лишь диапазона корректировки.
По его словам, смягчение денежно-кредитной политики позволит банкам предлагать более выгодные условия по кредитам и снизить доходность по депозитам. На валютном рынке это может привести к постепенному восстановлению позиций иностранной валюты: к осени доллар может снизиться до 84 рублей, евро — до 96 рублей, юань — до 11,70 рубля.
Банк России 25 июля снизил ключевую ставку на два процентных пункта до 18% годовых из-за снижения инфляционного давления и замедления внутреннего спроса. Согласно официальному сообщению ЦБ, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 18,8–19,6%, а в 2026 году — 12,0–13,0%. Годовая инфляция ожидается на уровне 6–7% в 2025 году и 4% к 2026 году. Следующее заседание Совета директоров по вопросу ставки запланировано на 12 сентября.
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