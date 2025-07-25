Идеолог зацепинга Громов предстанет перед судом

Основатель и идеолог «зацепинга» в России, Роман Громов, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
«Основатель „русского зацепинга“ предстанет перед судом», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. Громову грозит до трех лет лишения свободы.
34-летний мужчина обвиняется по статьям, связанным с вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо опасные для жизни. Громов в течение нескольких лет склонял подростков к так называемому «зацепингу» — опасному катанию на внешних частях железнодорожных составов. Причиной возбуждения нового уголовного дела стала трагическая гибель несовершеннолетней.
Громов осознавал риски и тем не менее продолжал пропагандировать «зацепинг» среди молодежи Москвы и Подмосковья. Мужчина был администратором нескольких сообществ в социальных сетях, посвященных «зацепингу». В настоящее время эти группы заблокированы, а их деятельность признана опасной и противоправной.
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