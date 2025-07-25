Идеолог зацепинга Громов предстанет перед судом

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Мужчина был администратором сообществ, посвященных «зацепингу»
Мужчина был администратором сообществ, посвященных «зацепингу» Фото:

Основатель и идеолог «зацепинга» в России, Роман Громов, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

«Основатель „русского зацепинга“ предстанет перед судом», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. Громову грозит до трех лет лишения свободы.

34-летний мужчина обвиняется по статьям, связанным с вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо опасные для жизни. Громов в течение нескольких лет склонял подростков к так называемому «зацепингу» — опасному катанию на внешних частях железнодорожных составов. Причиной возбуждения нового уголовного дела стала трагическая гибель несовершеннолетней.

Громов осознавал риски и тем не менее продолжал пропагандировать «зацепинг» среди молодежи Москвы и Подмосковья. Мужчина был администратором нескольких сообществ в социальных сетях, посвященных «зацепингу». В настоящее время эти группы заблокированы, а их деятельность признана опасной и противоправной.

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Основатель и идеолог «зацепинга» в России, Роман Громов, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. «Основатель „русского зацепинга“ предстанет перед судом», — говорится в официальном telegram-канале транспортной прокуратуры. Громову грозит до трех лет лишения свободы. 34-летний мужчина обвиняется по статьям, связанным с вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия, заведомо опасные для жизни. Громов в течение нескольких лет склонял подростков к так называемому «зацепингу» — опасному катанию на внешних частях железнодорожных составов. Причиной возбуждения нового уголовного дела стала трагическая гибель несовершеннолетней. Громов осознавал риски и тем не менее продолжал пропагандировать «зацепинг» среди молодежи Москвы и Подмосковья. Мужчина был администратором нескольких сообществ в социальных сетях, посвященных «зацепингу». В настоящее время эти группы заблокированы, а их деятельность признана опасной и противоправной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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