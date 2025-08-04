Вратарь украинского футбольного клуба сбежал из команды в Европу

Вратарь «Кривбасса» Омельченко самовольно оставил команду на сборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вратарь футбольного клуба сбежал из Украины
Вратарь футбольного клуба сбежал из Украины Фото:

Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» Киев Игорь Омельченко покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Словении и не вернулся на Украину вместе с делегацией. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться. У футболиста действующий контракт с нашим клубом еще на один год», — говорится в сообщении пресс-службы «Кривбасса» на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В последние месяцы на Украине участились случаи самовольного оставления службы и побегов за границу. Ранее военнослужащий в Сумской области угнал бронетранспортер, чтобы вернуться домой, а украинский пограничник пересек границу со Словакией вне контроля и попросил убежища, объяснив поступок нежеланием участвовать в боевых действиях.

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Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» Киев Игорь Омельченко покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Словении и не вернулся на Украину вместе с делегацией. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. «Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться. У футболиста действующий контракт с нашим клубом еще на один год», — говорится в сообщении пресс-службы «Кривбасса» на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). В последние месяцы на Украине участились случаи самовольного оставления службы и побегов за границу. Ранее военнослужащий в Сумской области угнал бронетранспортер, чтобы вернуться домой, а украинский пограничник пересек границу со Словакией вне контроля и попросил убежища, объяснив поступок нежеланием участвовать в боевых действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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