Вратарь украинского футбольного клуба сбежал из команды в Европу

Вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» Киев Игорь Омельченко покинул расположение команды во время учебно-тренировочного сбора в Словении и не вернулся на Украину вместе с делегацией. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
«Футболист Игорь Омельченко самовольно оставил расположение команды на сборах в Словении и не вернулся на Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться. У футболиста действующий контракт с нашим клубом еще на один год», — говорится в сообщении пресс-службы «Кривбасса» на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В последние месяцы на Украине участились случаи самовольного оставления службы и побегов за границу. Ранее военнослужащий в Сумской области угнал бронетранспортер, чтобы вернуться домой, а украинский пограничник пересек границу со Словакией вне контроля и попросил убежища, объяснив поступок нежеланием участвовать в боевых действиях.
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