Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере

В Сумской области Украины военнослужащий, находясь на службе водителем спецтехники, угнал бронетранспортер и отправился на нем домой в Полтавскую область. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
«Заправляя бронетранспортер, он уехал на БТР с территории подразделения, взяв с собой машину, и направился домой на Полтавщину», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РБК. В январе 2025 года мужчина воспользовался моментом во время заправки военной техники. Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине возле одного из сел и отправился спать в лесополосу.
Военнослужащего вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Украденная техника и оружие были возвращены в воинскую часть. Пресс-служба ГБР отметила, что действия мужчины квалифицированы как дезертирство и кража военной техники. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы.
В последние месяцы на Украине фиксируются и другие случаи самовольного оставления службы. Так, в конце июня украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне установленной зоны контроля и попросил статус беженца. Он объяснил свои действия нежеланием участвовать в боевых действиях.
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