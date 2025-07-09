Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере

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Украденная техника и оружие были возвращены в воинскую часть
Украденная техника и оружие были возвращены в воинскую часть Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Сумской области Украины военнослужащий, находясь на службе водителем спецтехники, угнал бронетранспортер и отправился на нем домой в Полтавскую область. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

«Заправляя бронетранспортер, он уехал на БТР с территории подразделения, взяв с собой машину, и направился домой на Полтавщину», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РБК. В январе 2025 года мужчина воспользовался моментом во время заправки военной техники. Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине возле одного из сел и отправился спать в лесополосу.

Военнослужащего вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Украденная техника и оружие были возвращены в воинскую часть. Пресс-служба ГБР отметила, что действия мужчины квалифицированы как дезертирство и кража военной техники. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы.

В последние месяцы на Украине фиксируются и другие случаи самовольного оставления службы. Так, в конце июня украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне установленной зоны контроля и попросил статус беженца. Он объяснил свои действия нежеланием участвовать в боевых действиях.

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В Сумской области Украины военнослужащий, находясь на службе водителем спецтехники, угнал бронетранспортер и отправился на нем домой в Полтавскую область. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины. «Заправляя бронетранспортер, он уехал на БТР с территории подразделения, взяв с собой машину, и направился домой на Полтавщину», — говорится в сообщении пресс-службы, передает РБК. В январе 2025 года мужчина воспользовался моментом во время заправки военной техники. Преодолев несколько сотен километров по дорогам общего пользования, он оставил БТР на обочине возле одного из сел и отправился спать в лесополосу. Военнослужащего вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов. Украденная техника и оружие были возвращены в воинскую часть. Пресс-служба ГБР отметила, что действия мужчины квалифицированы как дезертирство и кража военной техники. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы. В последние месяцы на Украине фиксируются и другие случаи самовольного оставления службы. Так, в конце июня украинский пограничник самостоятельно пересек границу со Словакией вне установленной зоны контроля и попросил статус беженца. Он объяснил свои действия нежеланием участвовать в боевых действиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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