The Washington Post: Китай побеждает в торговой войне с США

Китай одерживает верх в торговой войне, инициированной Соединенными Штатами. Об этом сообщает обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут. По его мнению, динамика экономического роста и итоги торговых переговоров свидетельствуют о том, что Пекин выходит победителем в противостоянии с Вашингтоном.
«Основной показатель — темпы роста ВВП: в первом полугодии 2025 года экономика Китая увеличилась на 5,3%, тогда как в США этот показатель составил лишь 1,25%. Кроме того президенту США Дональду Трампу не удалось добиться от Пекина серьезных уступок по условиям двусторонней торговли», — подчеркивает Бут на страницах издания.
Ранее власти США и Китая уже предпринимали попытки снизить напряженность: администрация Трампа ограничила визиты тайваньских чиновников и отложила обсуждение военной помощи Тайваню для создания условий к торговым переговорам. Эти шаги сопровождались критикой внутри США, однако позволили сторонам перейти к обсуждению смягчения противоречий и поиску стратегической стабильности.
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