The Washington Post: Китай побеждает в торговой войне с США

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Трамп проигрывает торговую войну с Китаем
Трамп проигрывает торговую войну с Китаем Фото:

Китай одерживает верх в торговой войне, инициированной Соединенными Штатами. Об этом сообщает обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут. По его мнению, динамика экономического роста и итоги торговых переговоров свидетельствуют о том, что Пекин выходит победителем в противостоянии с Вашингтоном.

«Основной показатель — темпы роста ВВП: в первом полугодии 2025 года экономика Китая увеличилась на 5,3%, тогда как в США этот показатель составил лишь 1,25%. Кроме того президенту США Дональду Трампу не удалось добиться от Пекина серьезных уступок по условиям двусторонней торговли», — подчеркивает Бут на страницах издания.

Ранее власти США и Китая уже предпринимали попытки снизить напряженность: администрация Трампа ограничила визиты тайваньских чиновников и отложила обсуждение военной помощи Тайваню для создания условий к торговым переговорам. Эти шаги сопровождались критикой внутри США, однако позволили сторонам перейти к обсуждению смягчения противоречий и поиску стратегической стабильности.

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Китай одерживает верх в торговой войне, инициированной Соединенными Штатами. Об этом сообщает обозреватель газеты The Washington Post Макс Бут. По его мнению, динамика экономического роста и итоги торговых переговоров свидетельствуют о том, что Пекин выходит победителем в противостоянии с Вашингтоном. «Основной показатель — темпы роста ВВП: в первом полугодии 2025 года экономика Китая увеличилась на 5,3%, тогда как в США этот показатель составил лишь 1,25%. Кроме того президенту США Дональду Трампу не удалось добиться от Пекина серьезных уступок по условиям двусторонней торговли», — подчеркивает Бут на страницах издания. Ранее власти США и Китая уже предпринимали попытки снизить напряженность: администрация Трампа ограничила визиты тайваньских чиновников и отложила обсуждение военной помощи Тайваню для создания условий к торговым переговорам. Эти шаги сопровождались критикой внутри США, однако позволили сторонам перейти к обсуждению смягчения противоречий и поиску стратегической стабильности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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