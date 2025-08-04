Появилось видео пролета группы из семи «Гераней» над Украиной

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В небе над Украиной заметили группу из семи российских беспилотников «Герань». Видео об этом появилось в соцсетях.

«На кадрах видно как семь дронов-камикадзе „Герань“ летят группой в воздушном пространстве Украины. Слышен звук двигателей аппаратов», — передает «Российская газета» со ссылкой на соцсети.

Ранее Россия усовершенствовала беспилотники «Герань-2», усилив их защиту, а также внедрила новую тактику их применения, чтобы повысить эффективность против украинской противовоздушной обороны. Изменения и новые приемы позволяют дронам преодолевать ПВО и наносить удары по военным объектам противника.

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В небе над Украиной заметили группу из семи российских беспилотников «Герань». Видео об этом появилось в соцсетях. «На кадрах видно как семь дронов-камикадзе „Герань“ летят группой в воздушном пространстве Украины. Слышен звук двигателей аппаратов», — передает «Российская газета» со ссылкой на соцсети. Ранее Россия усовершенствовала беспилотники «Герань-2», усилив их защиту, а также внедрила новую тактику их применения, чтобы повысить эффективность против украинской противовоздушной обороны. Изменения и новые приемы позволяют дронам преодолевать ПВО и наносить удары по военным объектам противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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