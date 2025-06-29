Forbes: Россия модернизировала «Герань» и применила новую тактику против Украины

Россия усовершенствовала беспилотники «Герань-2», усилив их защиту и добавив суббоеприпасы, а также внедрила новую тактику их применения, чтобы повысить эффективность против украинской противовоздушной обороны. Изменения и новые приемы позволяют дронам преодолевать ПВО и наносить удары по военным объектам, включая тыловые позиции, пишет Forbes.
«Моторный отсек был усилен броней, чтобы лучше противостоять пулеметному огню. Топливные баки, которые раньше располагались в крыльях, были перенесены в корпус беспилотника. Благодаря этим изменениям дрон может выдержать больше попаданий в крылья или корпус и продолжать полет к цели», — пишет издание.
По данным издания, «Герань-2» стали центральным элементом российской беспилотной кампании благодаря низкой стоимости, большому радиусу действия и значительной полезной нагрузке. Ранее одного попадания в крыло или двигатель хватало, чтобы сбить дрон, но модернизация сделала их более устойчивыми к огню мобильных групп ПВО ВСУ.
Еще одно новшество — добавление суббоеприпасов, которые дроны могут сбрасывать в полете. Это позволяет поражать цели на большей площади, включая скопления войск и слабо укрепленные позиции, без необходимости точного удара. «Вы даже не слышите, как они падают, а через 20 минут после пролета происходит взрыв», — процитировал Forbes украинских военных.
Forbes отметил, что Россия изменила тактику, запуская «Герани» парами: один дрон летит на низкой высоте, а второй — выше, что затрудняет их обнаружение. Кроме того, эти беспилотники теперь сопровождают компактные дроны «Ланцет», которые атакуют украинские мобильные группы ПВО, расчищая путь для основных ударов.
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