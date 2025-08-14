Украинский боец ММА захотел получить гражданство РФ

Действующий чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу, а также заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский захотел получить российское гражданство. Об этом сообщил сам спортсмен. Рындовский отметил, что не может вернуться на Украину из-за политических преследований.
«К сожалению, вернуться домой я не могу, потому что там сейчас политическая хунта. И здесь я чувствую себя своим среди своих. Рад находиться. С первых дней, как только я приехал, я чувствую себя как дома. И, конечно же, если будет возможность стать гражданином России, я буду этому рад», — рассказал спортсмен в беседе с ТАСС.
Рындовский пояснил, что до начала специальной военной операции не интересовался политикой. Однако события последних лет изменили его взгляды: он стал объектом преследования на родине за призывы к прекращению конфликта с Россией. По словам чемпиона мира, после произошедшего он не считает возможным оставаться в стороне и воспринимает нейтралитет как предательство по отношению к другим людям, оказавшимся в схожей ситуации. Рындовский покинул Украину в 2022 году из-за давления со стороны украинских силовых структур.
Ранее экс-боец UFC Франсимар Баррозу обратился с просьбой о предоставлении российского гражданства. Спортсмен выразил надежду на содействие главы государства, подчеркнув, что получение гражданства России является его заветной мечтой. С 2021 года уроженец Бразилии проживает в Москве. Его супругой является гражданка России Анастасия Мотяшева, передает RT.
