Метеорологи зарегистрировали на Солнце самую мощную вспышку за последние два месяца. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН на своем официальном сайте. По данным ученых, новой вспышке присвоен четвертый уровень активности из пяти.
«На Солнце только что зарегистрирована самая крупная вспышка за период с 20 июня этого года. Событие имело балл M4.6 и относилось к четвертой категории по современной пятибалльной системе вспышек. Максимум излучения зарегистрирован в 8:24 по Москве», — говорится в публикации исследователей.
Причину вспышки в лаборатории объяснили резким ростом солнечной активности. Это связано с появлением на видимой стороне светила крупных центров, которые вызвали мощные выбросы плазмы. Ученые подчеркнули, что, несмотря на силу явления, оно не создаст рисков для Земли.
В лаборатории уточнили, что вспышки подобного уровня могут сопровождаться магнитными бурями на Земле. Обычно такие явления способны вызывать нарушения в работе энергосистем и повлиять на функционирование коротковолновой радиосвязи, а также навигационных спутниковых систем. Кроме того, отмечается возможное расширение географии наблюдений за полярными сияниями. Однако угрозы для здоровья людей или инфраструктуры после последней вспышки специалисты не ожидают.
Вспышки на Солнце фиксируются регулярно: предыдущая значительная активность была зарегистрирована 3 августа, когда произошла вспышка уровня M2.9, а еще раньше, 20 июля, наблюдалось событие класса X1.9. Тогда специалисты также отмечали высокий уровень солнечной активности и предупреждали о возможности новых мощных вспышек.
