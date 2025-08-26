Германия подняла истребители, испугавшись российского Ил-20М над Балтикой

Немецкие ВВС встревожились из-за российского военного самолета Ил-20
Немецкие ВВС встревожились из-за российского военного самолета Ил-20

Истребители ВВС Германии были подняты по тревоге из-за появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Два истребителя Eurofighter вылетели с военного аэродрома в Лаге, потому что у борта из РФ были отключены транспондеры.

«По утверждению германской стороны, Ил-20М двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами и не выходил на связь. В связи с этим по тревоге были подняты в небо истребители Военно-воздушных сил Германии», — пишет ТАСС.

Как сообщало URA.RU ранее, аналогичный случай произошел в июне 2025 года. Истребители ВВС Германии также были подняты по тревоге из-за обнаружения российского самолета над Балтийским морем. Радары НАТО зафиксировали Ил-20М, когда тот вылетел из Калининграда и вошел в международное воздушное пространство с выключенными транспондерами.

