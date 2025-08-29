МЧС России объяснили, почему не спасли альпинистку Наговицину

МЧС России не проводило спасательную операцию для российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Кыргызстане, так как такие действия за рубежом требуют распоряжения президента и правительства РФ, которого не поступало. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что гуманитарное реагирование с привлечением сил и средств МЧС России на территории зарубежных государств осуществляется по распоряжению Президента и Правительства Российской Федерации», – говорится в сообщении. Его приводит "Газета.Ru".
Наталья Наговицина оказалась заблокированной на пике Победы 12 августа и с тех пор остается там уже более двух недель. На настоящий момент нет официальной информации, позволяющей подтвердить либо опровергнуть ее гибель или возможное выживание. Между тем, спасательные работы были приостановлены: погодные условия на горе продолжают ухудшаться, и ни один из доступных спасателям способов не позволяет достичь места нахождения альпинистки.
Несмотря на это, сын спортсменки Михаил Наговицин, а также оператор дрона выразили мнение о том, что женщина может быть еще жива. Согласно информации МЧС Кыргызстана, альпинистка числится пропавшей без вести; попытки эвакуации с привлечением вертолетов и дронов завершились безрезультатно.
